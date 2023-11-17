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Siyaset
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İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, "AK Parti'ye katılacaklar" deyip bombayı patlattı! "O zaten gizli AK Partili"

2023-11-17 16:04:05
İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, “AK Parti'ye katılacaklar” deyip bombayı patlattı! “O zaten gizli AK Partili”

İYİ Parti'de kriz üstüne kriz yaşanırken, istifalar da ardı ardına geliyor, Şimdi de İYİ Parti'nin iki milletvekilinin istifa ederek AK Parti'ye katılacakları iddia edildi. Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı Cemal Enginyurt, "O zaten gizli AK Partili dediği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin de AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. İYİ Parti'de istifaların ve kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Meral Akşener'in "defolup gitsinler" dediği Ankara Milletvekili Adnan Beker'in ardından İYİ Parti'nin iki milletvekilinin daha istifa hazırlığında olduğu iddia edildi. AK Parti'nin 42'ye inan milletvekili sayısının çok daha aşağılara düşeceği iddia ediliyor. 

#1
Foto - İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, "AK Parti'ye katılacaklar" deyip bombayı patlattı! "O zaten gizli AK Partili"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in de İYİ Parti'den istifa edeceğini iddia etti. Enginyurt, "Seyithan İzsiz istifa edecek mi? Etmeyecek mi göreceğiz? İstifa edecek. Çünkü AK Partili zaten." dedi.

#2
Foto - İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, "AK Parti'ye katılacaklar" deyip bombayı patlattı! "O zaten gizli AK Partili"

Odatv editörü ise İstanbul Etiler'deki Günaydın restoranda AK Parti MKYK üyesi Emre Ete ile İyi Parti Adana milletvekili Bilal Bilici arasındaki konuşmaya şahit oldu. Odatv'deki habere göre Ete, İYİ Parti'i Bilici'yi AK Parti'ye geçmeye ve bu transferi yapanın da kendisi olduğunun bilinmesi için ikna etmeye çalıştı.

#3
Foto - İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, "AK Parti'ye katılacaklar" deyip bombayı patlattı! "O zaten gizli AK Partili"

İzsiz ve Bilici'nin yakın zamanda istifa edeceği konuşulurken, Nebi Hatipoğlu ve Adnan Beker'in istifasıyla milletvekili sayısı 42'ye inen İYİ Parti'deki istifalarla bu sayının daha da aşağılara ineceği konuşuluyor. İYİ Parti eski  Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de geçen hafta istifa etmişlerdi.

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