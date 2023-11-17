İYİ Parti ile ilgili o iddia Türkiye’yi sarstı! O isim, “AK Parti'ye katılacaklar” deyip bombayı patlattı! “O zaten gizli AK Partili”

İYİ Parti'de kriz üstüne kriz yaşanırken, istifalar da ardı ardına geliyor, Şimdi de İYİ Parti'nin iki milletvekilinin istifa ederek AK Parti'ye katılacakları iddia edildi. Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı Cemal Enginyurt, "O zaten gizli AK Partili dediği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin de AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. İYİ Parti'de istifaların ve kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Meral Akşener'in "defolup gitsinler" dediği Ankara Milletvekili Adnan Beker'in ardından İYİ Parti'nin iki milletvekilinin daha istifa hazırlığında olduğu iddia edildi. AK Parti'nin 42'ye inan milletvekili sayısının çok daha aşağılara düşeceği iddia ediliyor.