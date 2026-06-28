İyi ki Manisa’ya fabrika kurmamışlar! Türkiye yatırımını askıya alan dev markada büyük skandal

Son ölümlü kaza, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin tesiste işçi haklarının ihlal edildiğine yönelik iddiaları reddetmesinin hemen ardından gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 Haziran'da şantiyede bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı inşaatta şubat ayında da başka bir işçi yaşamını yitirmişti. Hükümet yetkilileri, son kazaya ilişkin çok yönlü bir inceleme ve adli süreç başlatıldığını açıkladı. Yaşanan son trajedinin ardından, projedeki yüklenici firmaların geçmişteki iş güvenliği açıkları yeniden gündeme taşındı.