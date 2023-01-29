2023-01-29 16:51:27 İtfaiye ekipleri seferber oldu | Küçük kedi öyle bir yere girdi ki!
Aydın'da bir kedi girdiği giysi kumbarasında mahsur kaldı.
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Aydın'da bir kedi girdiği giysi kumbarasında mahsur kaldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde giysi kumbarasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri giysi kumbarasının kilidini kırarak kurtardı.
Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Efeler Belediyesi'ne ait giysi kumbarasının içerisinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, giysi kumbarasının kilidini kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Dereden çıkartılan kedi gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra salıverilirken, vatandaşlar duyarlı çalışmaları için itfaiye ekibine teşekkür etti.
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