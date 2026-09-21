İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!
İtalya'da gündem yine Hakan Çalhanoğlu...
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İtalya'da gündem yine Hakan Çalhanoğlu...
Son dakika transfer haberleri: Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için bir başka ekibin devrede olduğu iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de işk 6 hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, diğer ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veriyor.
İlk 6 hafta sonunda Galatasaray, topladığı 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise 10 puanla 6. sırada bulunuyor.
Yaz transfer döneminde 5'er takviyeyle kadrolarını güçlendiren iki ezeli rakip, Hakan Çalhanoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde aday olan Hakan Safi, milli yıldızla anlaştığını açıklamıştı. Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi iptal oldu.
Galatasaray'da uzun yıllardır renklerine bağlamak istediği Hakan için nabız yoklamış ancak somut bir teklif yapmamıştı. Sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan deneyimli orta saha oyuncusu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için ön görüşme yaptığını yazdı.
Tutto Juve kaynaklı haberde, İtalyan devinin ocak ayında deneyimli ve yetenekli bir orta saha oyuncusu transfer etmek istediği ve bu nedenle milli oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Inter ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapacağı ve sonuç çıkmaması halinde Juventus'un bir seçenek olabileceği aktarıldı.
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