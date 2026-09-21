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İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

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İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

İtalya'da gündem yine Hakan Çalhanoğlu...

#1
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Son dakika transfer haberleri: Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız isim için bir başka ekibin devrede olduğu iddia edildi.

#2
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Trendyol Süper Lig'de işk 6 hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, diğer ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veriyor.

#3
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

İlk 6 hafta sonunda Galatasaray, topladığı 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

#4
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Yaz transfer döneminde 5'er takviyeyle kadrolarını güçlendiren iki ezeli rakip, Hakan Çalhanoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti.

#5
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde aday olan Hakan Safi, milli yıldızla anlaştığını açıklamıştı. Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi iptal oldu.

#6
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'da uzun yıllardır renklerine bağlamak istediği Hakan için nabız yoklamış ancak somut bir teklif yapmamıştı. Sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan deneyimli orta saha oyuncusu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

#7
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

İtalyan basını, Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için ön görüşme yaptığını yazdı.

#8
Foto - İtalyanlar bu yıldıza ortak olacak resmen: Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Tutto Juve kaynaklı haberde, İtalyan devinin ocak ayında deneyimli ve yetenekli bir orta saha oyuncusu transfer etmek istediği ve bu nedenle milli oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Inter ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapacağı ve sonuç çıkmaması halinde Juventus'un bir seçenek olabileceği aktarıldı.

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