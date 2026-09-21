Rusya Türkiye için tarihi gelişmeyi duyurdu: Komuta merkezi hazır, devreye alıyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, şunları kaydetti: "Görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamak. Ana çalışmalar ünite kontrol odasında yürütülüyor. Buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor. Tüm parametreler dijital ekranlara yansıtılıyor, kontrol ve karar alma süreçleri buradan yürütülüyor, personel ise doğrudan gerçek bir tesiste çalışma deneyimi kazanıyor."