İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü haftasında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü haftasında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi.
BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İsviçre 2-1 kazandı.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Vargas ile 57. dakikada Manzambi kaydetti.
Kanada'nın tek golünü 76. dakikada Promise David attı.
Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten İsviçre grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.
4 puanda kalan Kanada ise averajla Bosna Hersek'in önünde ikinci sırada yer alarak son 32'ye yükseldi.
Grupta yer alan Katar'ı 2-1 yenen Bosna Hersek ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı.
Bosna Hersek ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükselmeyi bekleyecek.
Grupta 1 puanı bulunan Katar ise son sırada kalaran Dünya Kupası'na veda etti.
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