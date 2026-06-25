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İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı Bosna Hersek, Katar'ı eledi! Son 32 için gün sayıyorlar Sevindirmeyen keşif! Resmen hazine bulundu: Tonlarca altın ve bakır rezervine ulaşıldı MİT'in hamlesi komşuyu çıldırttı: Saf dışı bırakıldık Şamil Tayyar, Kaan'la ilgili beklenmedik gelişmeyi 'muhteşem olur' diyerek duyurdu Karanlık fabrikalar yükseliyor! Bir dev daha robot devrimi yaptı ABD'li yetkiliden Türkiye için beklenmedik F-35 çıkışı: Trump bizden bunu yapmamızı istedi Tam bir şifa kaynağı! Bakır kazanda 4-5 saat kaynıyor Felç kalan hasta BCI teknolojisiyle yeniden yürüdü İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler
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İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü haftasında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti.

#1
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü hafta mücadelesinde İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi.

#2
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İsviçre 2-1 kazandı.

#3
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Vargas ile 57. dakikada Manzambi kaydetti.

#4
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

Kanada'nın tek golünü 76. dakikada Promise David attı.

#5
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten İsviçre grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.

#6
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

4 puanda kalan Kanada ise averajla Bosna Hersek'in önünde ikinci sırada yer alarak son 32'ye yükseldi.

#7
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

Grupta yer alan Katar'ı 2-1 yenen Bosna Hersek ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı.

#8
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

Bosna Hersek ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükselmeyi bekleyecek.

#9
Foto - İsviçre, Kanada'yı devirdi! Her iki takım da son 32'ye turladı

Grupta 1 puanı bulunan Katar ise son sırada kalaran Dünya Kupası'na veda etti.

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