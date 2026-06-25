MİT'in hamlesi komşuyu çıldırttı: Saf dışı bırakıldık

Haberde, Kahire ve Ankara'nın, Libya'ya yönelik stratejilerini yeniden değerlendirdiği ifade edilirken, Mısır'ın, yıllar sonra ilk kez batı Libya ile bağlarını güçlendirdiği aktarıldı. Trablus'un en önemli ortağı olmaya devam eden Türkiye'nin ise aynı zamanda Bingazi ile temaslarını yoğunlaştırarak, Libya'daki çeşitli gruplar arasında arabulucu rolünün giderek arttığı ve ülkenin tamamında sözü dinlenen bir aktör haline geldiği dile getirildi. Türkiye'nin askeri desteğinin ticaret, ekonomi ve siyasi gibi Libya'nın her alanında hissedildiği aktarılan haberde, Ankara'nın yeni bir hamle ile batı ile doğuyu bir araya getirme çabasında olduğu vurgulandı.