Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İsveç'in meşhur buz öoteli görenleri adeta büyülüyor

  • İsveç'te bulunan ve 33 sanatçının katkılarıyla tasarlan Icehotel dünyanın her köşesinden ziyaretçileri ağırlıyor.

  • İlk kez 1989 yılında kapılarını açan Icehotel, her kış sıfırdan inşa ediliyor. Oda sıcaklığının -5 derece olduğu otelde bardaklardan yatağa kadar her şey buzdan yapılıyor.

  • 21 tenis kortu büyüklüğünde bir alana inşa edilen bu inanılmaz otel, yaklaşık 50 bin saatlik bir çalışmanın ardından tamamlanmış.

  • Otelin dört bir yanında buzdan sanat eserleri bulunuyor. Icehotel’de konaklamanın yanı sıra, snowmobil gezileri, köpeklerin çektiği kızaklarla turlar ve buz heykelleri sergisi gibi aktiviteler de bulunuyor.

Merkez Bankası faizi indirdi!
Merkez Bankası faizi indirdi!
Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

Son Eklenen Haberler

"Süleymanoğlu'nun kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz"
  1. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
  2. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
  3. Borsa güne yükselişle başladı
  4. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
  5. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
  6. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
  7. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
  8. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
  9. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
  10. Otomobil motorunda tarihi eser..
  11. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
  12. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
  13. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
  14. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
  15. "Meslek liseli olduk, sınıfları..
  16. Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
  17. İstanbul Rumeli Üniversitesi 18..
  18. Eskişehir'de feci kaza: 13 yaralı
  19. Özbekistan ekonomisi yılın ilk..
  20. 12. sınıf öğrencisi babasına inat..
  21. Uyuşturucudan ölen genç için..
  22. Bu merkez kanser hastası çocukların ve..
  23. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan,..
  24. Büyükkılıç, "Hayvancılığı desteklemeye..
  25. Asya borsaları
  26. Vizesiz seyahat turizm ve ticareti..
  27. Tarihçi Nurullah Nehir Batının iki..
  28. Uzmanlar incirdeki dökülme olayını..
  29. Almanya'da iki anaokulu, Müslüman..
  30. Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin..