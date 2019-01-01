İsveç'in meşhur buz öoteli görenleri adeta büyülüyor
İsveç'te bulunan ve 33 sanatçının katkılarıyla tasarlan Icehotel dünyanın her köşesinden ziyaretçileri ağırlıyor.
İlk kez 1989 yılında kapılarını açan Icehotel, her kış sıfırdan inşa ediliyor. Oda sıcaklığının -5 derece olduğu otelde bardaklardan yatağa kadar her şey buzdan yapılıyor.
21 tenis kortu büyüklüğünde bir alana inşa edilen bu inanılmaz otel, yaklaşık 50 bin saatlik bir çalışmanın ardından tamamlanmış.
Otelin dört bir yanında buzdan sanat eserleri bulunuyor. Icehotel’de konaklamanın yanı sıra, snowmobil gezileri, köpeklerin çektiği kızaklarla turlar ve buz heykelleri sergisi gibi aktiviteler de bulunuyor.