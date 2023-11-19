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Yaşam
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İstiridye mantarları büyüklüğüyle görenleri şaşırttı!

2023-11-19 16:12:44
İstiridye mantarları büyüklüğüyle görenleri şaşırttı!

Kahramanmaraş'ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları görenleri şaşırttı.

#1
Foto - İstiridye mantarları büyüklüğüyle görenleri şaşırttı!

Göksun ilçesinde dağcıların zirve yaptığı sırada 5-6 kilo civarında bulunan istiridye mantarları, büyüklüğüyle ve ağırlığı ile görenleri hayrete düşürüyor.

#2
Foto - İstiridye mantarları büyüklüğüyle görenleri şaşırttı!

İlk defa bu kadar büyük mantarlara rastladığını söyleyen dağcı Yunus Elbistan, "Ben haftada bir zirve yapıyorum. Farklı yerleri gezerek, yeni yerler keşfediyorum. Göksun ilçesinin zirvesinde çok büyük mantarlar bulduk ve ilgimizi çekti.

#3
Foto - İstiridye mantarları büyüklüğüyle görenleri şaşırttı!

Mantarlar toplu halde ve kilo olarak 5-6 kilo civarında. İlk defa bu kadar büyük mantarlara rast geldik ve ilgimizi çekti" dedi.

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