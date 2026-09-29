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İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

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İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

İstanbul’da 6 aylık kıdem şartının dolmasına 2 gün kala çalıştığı banka tarafından işten çıkarılan bir kadının açtığı işe iade davası yerel mahkeme tarafından uygun bulunarak işe iade edildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise işveren bankayı haklı bularak davanın kesin reddine karar verdi. Kadının bireysel başvurusunu inceleyen AYM ise emsal bir karara imza attı. AYM başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek davanın yeniden görülmesine hükmetti.

#1
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Mart 2021'de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlayan Gülşah K, 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

#2
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Kovid-19 nedeniyle 5-18 Eylül 2021 arasında raporlu olan Gülşah K'ye fesih ihbarnamesi 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi.

#3
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Bunun üzerine İstanbul 11. İş Mahkemesine "işe iade" talebiyle dava açan Gülşah K, fesih bildiriminin tebliğ tarihi itibarıyla 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını ifade etti.

#4
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Çalıştığı süreçte yöneticileri tarafından sürekli takdir edildiğini belirten Gülşah K, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Davalı banka ise cevap dilekçesinde, çalışanın iş akdinin 13 Eylül 2021'de haklı nedenle sona erdirildiğini, işe iadenin şartlarından biri olan 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleşmediğini savundu.

#5
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Gülşah K'nin işe iadesine karar veren yerel mahkeme, işverence işe başlatılmaması halinde davacıya 43 bin 666 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Davacının kıdeminin 6 ay olmasına 2 gün kala iş akdinin feshedildiği hatırlatılan kararda, raporlu olması nedeniyle ihbarnamenin 18 Eylül 2021'de tebliğ edildiği, bu nedenle iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiği belirtildi.

#6
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Kararda ayrıca, fesih öncesinde davacının savunması alınmadığından şekil ve şartlarına uygun yapılmayan feshin geçersiz olduğuna işaret edildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ise davalı bankayı haklı buldu.

#7
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Gülşah K'nin iş yerindeki kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul eden daire, davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalanamayacağı sonucuna vararak davanın reddine kesin olarak karar verdi. Karar üzerine Gülşah K, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

#8
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesine gönderilmesine hükmetti.

#9
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

AYM'nin kararında, 6 aylık kıdem koşulunun, sağlık raporu ve fesih bildiriminin başvurucuya ulaştığı tarihi esas alarak gerçekleştiğini kabul eden yerel mahkemenin, kararında bunu gerekçesiyle anlattığına işaret edildi.

#10
Foto - İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar

Kararda, istinaf mahkemesinin ise davayı neden reddettiğine dair yeterli gerekçe göstermediği bildirildi.

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