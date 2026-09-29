İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar
İstanbul’da 6 aylık kıdem şartının dolmasına 2 gün kala çalıştığı banka tarafından işten çıkarılan bir kadının açtığı işe iade davası yerel mahkeme tarafından uygun bulunarak işe iade edildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise işveren bankayı haklı bularak davanın kesin reddine karar verdi. Kadının bireysel başvurusunu inceleyen AYM ise emsal bir karara imza attı. AYM başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek davanın yeniden görülmesine hükmetti.