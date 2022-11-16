İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

“TEDAVİ İÇİN ÖNCE NEDENİ BULUNMALI” Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, etkili bir saç dökülmesi tedavisi için önce dökülmenin nedeninin saptanması gerektiğini vurguladı. Doğru tanı için dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Saadet, “Dermatologlar sizin tıbbi öykünüz, soy geçmişiniz, dermatolojik muayeneniz, yapılacak kan testleri ve bazen de deri biyopsi sonucuna göre tedavinizi planlamaktadır” ifadelerini kullandı. Öncelikle dökülmenin nedenine yönelik tedavi uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, tedavi çerçevesinde saçın büyüme dönemini teşvik edecek oral ve/veya tropik ilaçların verilebileceğini belirtti. Saadet, “Ayrıca platelet-rich plasma (PRP), mezoterapi ve mikro iğneleme yöntemleri de ilaç tedavilerine ek olarak uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.