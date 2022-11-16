İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Demirci Saadet, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Saç dökülmesinin hem çocukluk hem de yetişkin çağda görülebildiğine işaret eden Uzm. Dr. Saadet, saç dökülmesinin tek başına görülebildiği gibi, farklı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabileceğini vurguladı. Dr. Saadet, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini de belirtti.