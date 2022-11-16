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Sağlık
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İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

2022-11-16 11:24:05
İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

Saç dökülmesinin çaresiz olmadığına vurgu yapan uzmanlar, bu konuda dermatolojik muayenenin çok önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar, tedavi için hastalığın nedeninin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

#1
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Demirci Saadet, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Saç dökülmesinin hem çocukluk hem de yetişkin çağda görülebildiğine işaret eden Uzm. Dr. Saadet, saç dökülmesinin tek başına görülebildiği gibi, farklı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabileceğini vurguladı. Dr. Saadet, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini de belirtti.

#2
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

“TEDAVİ İÇİN ÖNCE NEDENİ BULUNMALI” Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, etkili bir saç dökülmesi tedavisi için önce dökülmenin nedeninin saptanması gerektiğini vurguladı. Doğru tanı için dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Saadet, “Dermatologlar sizin tıbbi öykünüz, soy geçmişiniz, dermatolojik muayeneniz, yapılacak kan testleri ve bazen de deri biyopsi sonucuna göre tedavinizi planlamaktadır” ifadelerini kullandı. Öncelikle dökülmenin nedenine yönelik tedavi uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, tedavi çerçevesinde saçın büyüme dönemini teşvik edecek oral ve/veya tropik ilaçların verilebileceğini belirtti. Saadet, “Ayrıca platelet-rich plasma (PRP), mezoterapi ve mikro iğneleme yöntemleri de ilaç tedavilerine ek olarak uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ Saç dökülmesi şikayetleri ile gelen hastalarda, dökülmenin nedeni ve boyutuna göre PRP ve mezoterapi yöntemlerinin sıklıkla uygulandığını belirten Uzm. Dr. Saadet, bu yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

#4
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

“PRP, kişinin kendi kanının özel geliştirilmiş tüplere konarak santrifüj edilmesiyle oluşturulan güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Mevcut tedavilere ek olarak 3-4 haftada bir seanslar halinde yapılmaktadır, tek başına uygulanabilir veya mikro iğneleme ile kombine edilebilir.

#5
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

Saç dökülmesi tedavisi sonrası iyilik halinin sürdürülmesinde de belli aralıklarla uygulanabilmektedir. Mezoterapi ise saç için gerekli olan vitamin, mineral ve bazı maddelerin mikro iğneleme veya enjeksiyon ile saçlı deriye verilmesiyle yapılmaktadır. PRP ile eş zamanlı veya dönüşümlü olarak uygulanabilir.

#6
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

Hangi tedavi kombinasyonunun size daha faydalı olacağı ise dermatoloğunuz tarafından tespit edilmektedir.”

#7
Foto - İşte yöntemler! Saçı dökülenler çaresiz değil

“TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK BAŞARIYA GÖTÜRÜR” Uzm. Dr. Saadet, saç dökülmesi tedavisine erken başlamanın önemine vurgu yaptı. Özellikle genetik tipte dökülmesi olanların tedaviye erken başlaması gerektiğine vurgu yapan Dr. Saadet, “Bununla birlikte her tip saç dökülmesi tedavi edilemeyebilir, fakat ileri dönemdeki saç kayıpları azaltılabilir. Tedavi sonuçları aynı tip dökülme sorunu yaşayan hastalarda bile farklılık gösterebilmektedir ve tedavinin sonuçlarının görülmesi birkaç ayı bulabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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