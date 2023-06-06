İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

Farklı ekran deneyimi: ‘Mini Kapsül’ Yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve delikli kamera oyuğunun etrafını saran "Mini Kapsül". Bu yenilikçi teknoloji, sürükleyici görüntüleme deneyimini geliştirerek kullanıcılara daha iyi bir görsel yolculuk sunuyor. 16 GB'a varan dinamik RAM ve 256 GB ROM ile yeni model, kendi segmentinde mevcut olan en büyük depolama kapasitesine sahip. Bu, daha sorunsuz ve uzun süreli bir deneyim sağlayarak kullanıcıların kolaylıkla çoklu görev yapmalarına, değerli anılarını saklamalarına ve geniş bir içerik kitaplığının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor. Hızlı şarj ve uzatılmış pil ömrü Yeni model, hızlı 33W SUPERVOOC şarjı sunarak pil performansını bir üst seviyeye taşıyor. Telefon, 63 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.