  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

2023-06-06 12:29:16
İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

realme, yeni ürün C55’i satışa sunduğunu açıkladı. Telefon farklı renkleri, birçok özellik ve performansıyla öne çıkıyor.

#1
Foto - İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

realme, C serisinin yeni ürünü C55’i piyasaya sürdü. Adını İngilizcedeki champion (şampiyon) kelimesinden alan C serisinin son ürünü C55, birçok yeni özelliği ve farklı performansıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

realme Türkiye Ülke Direktörü Weijian Zhou, “Şirket olarak en son teknolojiler ile akıllı telefon ve AIoT pazarında fark oluşturan ürünler tasarlıyoruz. Ana odağımız benzersiz ve eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunmak. Bu hedefimizin son örneği ise C55 oldu. Yeni model ile kullanıcılarımız üreticiliklerini rahatlıkla ortaya çıkarabilecek ve sorunsuz bir dijital deneyimin keyfine varacak” dedi. Telefonun özellikleri hakkında şu bilgiler verildi: C55, markanın kamera, depolama, şarj ve tasarım alanlarında segment lideri özelliklere sahip ürünler sunmak için C serisinde stratejik hamleler yapma hedefine uygun olarak tasarlandı.

#3
Foto - İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

Farklı ekran deneyimi: ‘Mini Kapsül’ Yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve delikli kamera oyuğunun etrafını saran "Mini Kapsül". Bu yenilikçi teknoloji, sürükleyici görüntüleme deneyimini geliştirerek kullanıcılara daha iyi bir görsel yolculuk sunuyor. 16 GB'a varan dinamik RAM ve 256 GB ROM ile yeni model, kendi segmentinde mevcut olan en büyük depolama kapasitesine sahip. Bu, daha sorunsuz ve uzun süreli bir deneyim sağlayarak kullanıcıların kolaylıkla çoklu görev yapmalarına, değerli anılarını saklamalarına ve geniş bir içerik kitaplığının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor. Hızlı şarj ve uzatılmış pil ömrü Yeni model, hızlı 33W SUPERVOOC şarjı sunarak pil performansını bir üst seviyeye taşıyor. Telefon, 63 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.

#4
Foto - İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

64MP kamera Yeni model, 64MP kameraya sahip. Dikkat çekici 0.7µm büyük piksel boyutuna ve realme GT Master Edition'da kullanılan sensörle aynı olan 1/2" optik formata sahip sensörle C55 her çekimde iyi netlik ve canlılık sağlıyor. Ayrıca, daha iyi bir kamera deneyimi için yenilikçi görüntü modları ve filtreleri ile C55 çözünürlüğünü ve netliğini büyük ölçüde artırır. En önemli çekimlerde ek doku ve derinlik getirerek az ışıkta ayrıntıları korur. Doğadan ilham alan tasarım Doğal elementlerinin güzelliğinden ilham alan yeni model, zarif tasarımını ve iki büyüleyici renk seçeneğini, Gün Işığı ve Gece Bulutu, kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yağmur çizgilerine benzeyen 500 bin ışık parçacığı, göz kamaştırıcı renklerle birleştiriyor.

#5
Foto - İşte yepyeni özellikleri Yüz binlerin beklediği telefon çıktı

Segmentindeki en ince telefonlardan Yeni model, sadece 7,89 mm'lik dikkat çekici derecede ince bir profili ile segmentindeki en ince akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. MediaTek Helio G88 Yonga seti Gelişmiş özelliklerle dolu olan yeni model, akıllı telefonlar için tasarlanmış güçlü ve verimli bir mobil işlemci MediaTek Helio G88 yonga seti ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ve iyi bir performans sunuyor. Oyun meraklıları için ilkler X7 ekran yonga seti, real hidden HyperTouch Virtual Triggers, super dörtlü N28 aktif anten değiştirme ve GT Mode 3.0 C55’de bir araya geliyor. 6GB RAM/128GB ROM ve 8GB RAM/256GB ROM seçenekleriyle sunulan C55, Türkiye’deki tüm satış noktalarında yer aldı.

F-16'ların vurduğu açıklanmıştı! ABD'de düşen uçakta Trump'a mesaj mı var?
Dünya

F-16'ların vurduğu açıklanmıştı! ABD'de düşen uçakta Trump'a mesaj mı var?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgede düşen özel jette hayatını kaybedenler arasında, milyarder iş insanı John Rumpe..
Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak
Medya

Şok eden gelişme! Ahmet Davutoğlu kafasını duvarlara vuracak

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Hakan Albayrak, Ahmet Davutoğlu'nu çılgına çevirecek bir çıkışa daha imza attı. Geçtiğimiz ..
Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi
Dünya

Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te güvenlik güçleri, yönetime silah zoruyla el koymak suretiyle darbe planları yapan bir yapılanmayı çökertti..
13 üniversiteye yeni rektör atandı
Gündem

13 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yer aldı.
İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti
Gündem

İyi Parti’de bir deprem daha! Aytun Çıray istifa etti

İyi Parti'de istifa depremi yaşanıyor. İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamanın a..
F-35'leri üreten ABD'li şirketten beklenmedik Türkiye kararı

F-35'leri üreten ABD'li şirketten beklenmedik Türkiye kararı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23