SON DAKİKA
İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de

Kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok sürpriz bir ismin listede olduğu öğrenildi. Bu futbolcu, West Ham United forması giyiyor.

#1
Foto - İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de

Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sol kanat için oluşturulan geniş listede West Ham United forması giyen Crysencio Summerville'in de olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcunun, İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut...

#2
Foto - İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de

West Ham, 24 yaşındaki futbolcuyu 2024 yazında Leeds United'dan transfer etmişti. O dönemde 29.3 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Crysencio Summerville, bu sezon Premier Lig'de 16 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.148 dakika kaldı. Henüz golü bulunmazken, 3 asist yaptı.

#3
Foto - İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de

West Ham United, 21 haftası tamamlanan Premier Lig'de 18. sırada bulunuyor (14 puan). Düşme hattındalar.

#4
Foto - İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de

17. basamaktaki Nottingham'ın 21 puanı var. Crysencio Summerville'in bu sebeple takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Galatasaray'ın önceliği Hollandalı futbolcu değil... Ancak diğer isimlerde yol alınamazsa ibre ona dönebilir.

