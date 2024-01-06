İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamın başlatılan “SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni”, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmişti.