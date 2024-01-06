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Teknoloji-Bilişim
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İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

2024-01-06 21:03:51
İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın S-400'den bir farkının kalmayacağını söylediği HİSAR füzesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

DEFENCETURK'te yer alan habere göre, HİSAR-O+ Füzesinin muayene ve kabul faaliyetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca tamamlanarak envantere alındı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama yeni sistemlerin envantere alındığını duyurdu. İlgili gelişme Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında aktarıldı. Bu kapsamda “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda “Mini Akıllı Mühimmat”, “Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR” ve “Hisar-O Füzesi”nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamın başlatılan “SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni”, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmişti.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemleri kapsamında ASELSAN payı 428.538.878,16 euro ve 4.884.244.675,07 TL tutarında (yani toplamda 18.5 milyar TL tutarında) sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalanmıştı. Füzeleri ROKETSAN’ın üreteceği sözleşmede teslimat takvimi 2025-2029 yıllarını kapsıyor. Yapılan sözleşme ile birlikte Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1’in kabul faaliyetleri Mayıs 2024’e kadar tamamlanacak. Seri üretim kapsamında teslimatlar ise Ocak 2026’da başlayacak. HİSAR ailesinin ilk seri üretim üyesi ise 2025 yılının sonuna doğru teslim edilecek.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Ek olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tören sırasında paylaşılan görsellerde dikkat çeken birkaç ayrıntı yer almaktaydı. Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi olan HİSAR Seri Üretim Projesi’nin kapsamının genişletilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ilaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da projeye dahil edildi. Paylaşılan görsellere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tek batarya / sistem içerisinde HİSAR A+ ve HİSAR O+ füzelerini birlikte tedarik edecek. Bu durumda HİSAR A+ füzeleri O+ içerisinde tek sistemde kendi içerisinde katmanlı bir yapı oluşturulacağı düşünülebilir.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Diğer bir durum ise teslim alınan HİSAR A+ fırlatıcılarının AİC modernizasyonu geçiren 35 mm sistemler ile birlikte kullanılabilecek olması. ASELSAN tarafından 35 mm Oerlikon toplarının parçacıklı ATOM mühimmatı ile birlikte tevcih edilerek modern bir sistem haline getirilmişti. Bu sistemde topların radar ile tespit edilen hedeflere ateş edebilmesi için AİC (Ateş İdare Cihazı) ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. AİC, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savunma çözümü sunmaktadır.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Tipik AİC takımı 1 adet Ateş İdare Cihazı (AİC), 2 adet 35mm Modernize Çekili Top ve 1 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Fırlatma Sistemi’nden (HİSAR-A FFS) oluşmaktadır. Yani AİC, HİSAR A+ sistemini de komuta edebilmektedir. Dolayısı ile HvKK HİSAR A+ füzelerini HİSAR O+ sistemi içerisinde veya AİC takımı içerisinde kullanabilir.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

HİSAR-O+ sistemi standart olarak batarya seviyesinde 18 (3 atıcı araç), tabur seviyesinde 54 (9 atıcı aracı) önleme füzesi bulundurmaktadır. Savaş uçağı tespit ve takip mesafesi 40-60 km olan sistem >60 hedef takip edebilmektedir. Sistem IIR güdümlü füzeleriyle 25 km, RF güdümlü füzeleriyle tahminen 25-35 km bandında azami menzile sahiptir.

#9
Foto - İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başarmıştı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmişti. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’in ise 2023’te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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