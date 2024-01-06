İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Resmen teslim edildi

Diğer bir durum ise teslim alınan HİSAR A+ fırlatıcılarının AİC modernizasyonu geçiren 35 mm sistemler ile birlikte kullanılabilecek olması. ASELSAN tarafından 35 mm Oerlikon toplarının parçacıklı ATOM mühimmatı ile birlikte tevcih edilerek modern bir sistem haline getirilmişti. Bu sistemde topların radar ile tespit edilen hedeflere ateş edebilmesi için AİC (Ateş İdare Cihazı) ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. AİC, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savunma çözümü sunmaktadır.