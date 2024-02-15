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Spor
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İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

2024-02-15 16:20:08
İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Çekya ekibini mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, grubunu lider tamamladığı için son 16'dan turnuvaya devam edecek. Peki; karşılaşmalar öncesi Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? Ülke puanında son durum ne? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika spor haberleri

#1
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

Ülkemizi ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

Galatasaray'ın bu mücadele öncesi satışa sunulan tüm biletleri tükendi.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamladı ve direkt son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler bu turda karşılaşma oynamayacak.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

#6
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

1- İNGİLTERE: 100.803

#7
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

2- İSPANYA: 85.384

#8
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

3- İTALYA: 83.569

#9
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

4- ALMANYA: 80.909

#10
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

5- FRANSA: 62.497

#11
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

6- HOLLANDA: 59.900

#12
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

7- PORTEKİZ: 53.149

#13
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

8- BELÇİKA: 46.000

#14
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

9- TÜRKİYE: 37.100

#15
Foto - İşte Türkiye'nin UEFA güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray... Yarış sürüyor...

10- İSKOÇYA: 35.850

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