Kamp tutkunları için Türkiye'deki en iyi 10 kamp alanını listeledik. İşte Türkiye'nin en iyi 10 kamp alanı...
Bozcaada Ada Camping "Beş yıldızlı otelde konaklamak yerine, bin yıldız altında kamp ayrıcalığı" sloganı ile gönülleri fetheden Bozcaada Ada Camping, adanın tek kamp alanı olarak biliniyor ve burada rüya gibi birkaç gün geçirmek size kesinlikle çok iyi gelecektir. Kültürü, gelenekleri ve son derece güler yüzlü insanları ile Bozcaada’da kalmak, şüphe yok ki apayrı bir zevk. Genelde kişi üzerinden fiyatlandırma yapılan Bozcaada Ada Camping alanında, cüzi fiyatlara çadırınız ile birlikte kalabiliyorsunuz ve elektrikten duşa kadar bütün ihtiyaçlarınız ücretsiz karşılanıyor. Bungalov evleri de bulunan Bozcaada, doğa ile baş başa kalmak adına en güzel seçimlerden.
Akbük Doğa Camping-Muğla Muğla’nın en güzel kamp bölgelerinden biri olan Akbük Doğa Camping de özellikle denizi ile dikkat çeken yerlerden. Yerleşik çadır ve özel çadır hizmetleri ile konaklama fırsatı sunabilen Akbük içerisinde, sahil ve ormanın iç içe geçtiği bölgelerde günlerinizi geçirebiliyor, dilerseniz restoranda akşam yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Denize nazır ve doğa içerisinde bir kamp alanı düşünüyorsanız, Akbük’e uğramanızı tavsiye ediyoruz.
Aktur Camping-Datça Ege’nin incisi Datça’da konumlanmış Aktur Camping kamp alanı da hem harika bir tatilin hem de doğa içinde stressiz birkaç günün en iyi halini sizlere vadeden merkezlerden. Çam ormanlarının ve denizin buluştuğu bir yerleşkede konuklarına merhaba diyen bu kamp alanında, tertemiz bir deniz, su sporları için elverişli iki sırt sırta koy ve elbette tüm ihtiyaçlarınıza yönelik hizmetler bulunmakta. Mavi Bayraklı plajı sayesinde tanınmış Datça’da hem hesaplı hem de doğa içerisinde bir tatil yapmak niyetindeyseniz, tavsiyemiz kesinlikle Aktur Camping olacaktır. Çadır kampı ve karavan kampı seçenekleri ile bu alanda masalsı birkaç gün geçirebilirsiniz.
Akyaka Orman Kampı-Gökova Hem denize yakınlığı hem de muhteşem Azmak Nehri ile bilinen Akyaka Orman Kampı da, kamp dönemlerinde gidip görmek isteyeceğiniz, muhteşem doğal güzellikler taşıyan bölgelerden bir tanesi. 300 Çadır, 70 de karavan kapasitesi ile dikkat çeken Akyaka içerisinde, diğer bölgelere nazaran çok daha geniş bir kamp alanı ve elbette çok daha fazla alternatif bulabiliyorsunuz. Bulaşıkhaneden çamaşırhaneye kadar hemen her şeyi düşünen Akyaka içerisinde, 8 farklı koy bulunuyor ve dilediğiniz koyun berrak sularında gününüzü geçirebilmeniz mümkün oluyor.
Assos Club Beyaz Assos Club Beyaz, kendi kare çadırları ve bungalov evleri ile hizmet veren işletmelerden bir tanesi. Deniz kenarında, masalsı bir sahil manzarası ile uyanabileceğiniz bu kamp merkezinin etrafı hoş kokulu zeytin ağaçları ile çevrili. Assos Club Beyaz içerisinde kiralayabileceğiniz her seçenekte saç kurutmadan elektriğe kadar bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Zeytin bahçesi manzaralı ve tam donanımlı harika bir kamp yapmak istiyorsanız, burası isteklerinizi karşılayabilecek cinsten bir yer.
Cunda Ada Camping-Ayvalık Cunda ya da Alibey adası olarak bilinen bu yerleşke, geleneksel lezzetlerinden tertemiz koylarına, eski tip evlerinden muhteşem manzarasına kadar hayranı olabileceğiniz birçok şey içeriyor. Türkiye’nin en güzel bölgelerinden biri olan Cunda’da kamp yapmak için ise Ada Camping alanı tercih ediliyor. Kamp yapmak isteyenlerin gidebileceği Ada Camping, düzeni ve temizliği ile dikkat çeken kamp alanlarından bir tanesi ve dileyenler çadırda kalabilirken dileyenler çim üzerine kurulmuş bungalov evlerde de konaklayabiliyor.
Çubucak Orman Kampı, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Çubucak Orman Kampı, Marmaris’in en güzel bölgelerinden bir tanesi ve burada güneşin batışını izlemek; kesinlikle bambaşka bir duygu. Çam ormanları, sığ koyları ve berrak denizi ile nam salmış bu kamp alanında, ek olarak harika bir tabiat parkı da bulunmakta. Fotoğrafçılar, piknikçiler ve kamp yapmak isteyenler için farklı çözümler sunan Çubucak içerisinde; dilerseniz Karavan, dilerseniz çadır kampı yapabilmektesiniz.
Deniz Camping-Bademli Köyü Dikili’nin Bademli Köyü içerisinde bulunan Deniz Camping, uçsuz bucaksız denizi, tertemiz sahili ve zeytin ağaçları arasında huzur bulabileceğiniz doğası ile sizlere merhaba diyor. Yerleşik çadır ve özel çadır imkanı ile konaklamalara izin verebilen bu kamp alanı, hem Garip, Kalem, Güvercinlik gibi doğal güzellikte nam salmış adaları keşfedebilmek hem de harika doğa yürüyüşleri yapabilmek için biçilmiş kaftan.
Kabak Koyu Kamp Alanı-Fethiye Kelebekler Vadisi kadar güzel bir kamp alanı olan Kabak Koyu da sessiz ve sakinliği tercih edip doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yerleşkesinde epeyce kamp alanı bulunduran ve herhangi birini tercih edebileceğiniz Kabak’ta, deniz berrak, şelale muhteşem, caretta carettalar oldukça tatlı görünüyorlar. İsterseniz çadırda, isterseniz bungalov tipi evlerde kalabileceğiniz Kabak Koyu kamp alanları, elektrik, su, internet gibi ihtiyaçlarınızı tamamen ücretsiz karşılayabiliyor. Gidilmesi daha zor olduğundan Kelebekler Vadisi’ne nazaran ıssız bir bölgedir.
Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Kelebekler Vadisi denize yakınlığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini cezbetmektedir. Çadır kapasitesi genelde 125 civarında olan vadide, kamp alanı içerisinde rahatça kullanılabilecek elektrik, duş, tuvalet gibi hizmetler de mevcuttur. Cüzi fiyatlarla girebileceğiniz Kelebekler Vadisi kamp alanı, size doğa içinde eksiksiz yaşama imkanı veren en güzel yerlerden bir tanesi. Çadırlarda kalmak istemeyenler için de çevrede birçok bungalov tipi ev bulunmaktadır.