İşte Türkiye'nin dehşete düşüren askeri teknolojileri
Geçmişe nazaran özellikle son yıllarda yapılan çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik silah gücü günden güne arttırılmakta . İşte dikkat çeken o teknolojik silahlardan bazıları...
ABD'li askeri sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından tasarlanan bu makine hidrolik sistem üzerine kurulmuş, insan biçimli bir dış iskelettir.
Askerilerin 90 kiloya kadar olan yükleri saate 16 kilometrelik bir hızla taşıyabilmeleri için tasarlanmıştır. Lockhead Martin lisansıyla 26 Şubat 2009 tarihinde AUSA Kış Sempozyumu'nda alenen duyrulmuştur..
YÖN DEĞİŞTİREBİLEN MERMİ (EXACTO)EXACTO dünyanın ilk hedefi belirlenebilen kurşunu. Yani silahtan çıktıktan sonra gittiği yön değiştirilebiliyor..
MİKRO ELEKTRONİK SİLAHLAR (MEMS)MEMS sitemi günümüzde var olan mekanik ve elektrik sistemlerin entegre ve minyatür versiyonları olup, mikron boyunlarda olan sistemlerdir...Düşmanın fark edemeyeceği böcek robot patlayıcılar veya casuslar olarak üretilen bu sistemler üzerinde çalışmalar devam etmektedir..
FALCON HTV-2Roketle fırlatıldıktan sonra kendi başına manevra kabiliyetine sahip bu insansız hava aracı, atmosferde inanılmaz büyük bir hıza ulaşabiliyor..
HTV-2'nin hızındaki bir uçağın, New York City ile Los Angels arasını 12 dakikada kat etmesi mümkün..
LAZER SİLAHLARI (HELLADS)Lazer silahları birden fazla hedefi, ışığın hızını ve gücünü kullanarak vurmak için geliştirilmekte..
Aslında lazerlerin silah olarak kullanılması yeni bir fikir değil; ancak şu an var olan lazer sistemleri çok büyük olduğu için savaş uçaklarına bağlanması çok zor..
ABD'nin savaş gemisi üzerine monte ettiği 150 kilowatt gücündeki bu silahın yeterince hafif hale getirildikten sonra uçaklarda da kullanılması planlanıyor..
MANYETİK PATLAYICI CEPHANE (MAHEM)Adını X-Men serisinin kahramanlarından Magneto ile paylaşan silah, içindeki metali hedefe göndermek için bir manyetik alandan faydalanıyor..
ROBOTİK SİLAHLARMinik birer tankı andıran bu silahlar, mayın döşenmiş arazilerde veya yoğun düşman askeri olan bölgelerde imha için kullanılıyor.
Şu an ilk versiyonları ABD ordusu tarafından kullanılmakta....
UYDU KİNETİK BOMBARDIMANIUydulara mızrak şeklinde bir şarjör takılarak yapılan bir silah çeşididir. Mızrak ateşlenip atmosferden bozulmadan yere ulaştığında oluşturduğu kinetik enerji, bir nükleer bombadan daha güçlü olacaktır..
Kullanımı tam anlamıyla illegaldir. Fakat bazı ülkelerin uydularını koruma adı altında bu mızrakların kullanıldığı söylenmektedir.
Işınlar insanların derilerinde ısınmaya yol açıyor ve bulundukları yerden uzaklaşmaya zorluyor..
Şu ana kadar 11 bin kez denenmiş ve uzmanlara göre güvenli. Kalıcı etkisi yoktur denilmektedir..
ELEKTROMANYETİK RAILGUN SİLAHIBarutsuz elektromanyetik raylı sistemli bu silah, Amerika tarafından Virginia eyaletinde test edildi..
Test edilen elektromanyetik Railgun silahı, mermisini sesten 7 kat fazla hızla hedefine yolluyor..
Railgun silahıyla ateş edilen bir hedef..
NANOTEKNOLOJİK ZIRH (TALOS)ABD ordusu, özel harekat ve operasyon timlerinin ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamak amacıyla geleceğin süper zırhını geliştiriyor. "TALOS" ismi verilen proje; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, ABD Ordusu Kara Kuvvetleri Ar-Ge Mühendisliği Komutanlığı (RDECOM) ile savunma sanayisinin önde gelen firmaları arasındaki işbirliği ile gerçekleştirilecek.
ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, mermilere karşı ileri düzeyde bir koruma oluşturan tasarımın en dikkat çekici özelliklerinden biri, olası bir yaralanma durumunda, zırh üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla yara bölgesinin tespit edilerek, buraya tedavi edici köpük sıkılması..
Gece dahil, 360 derece görüş yeteneği sağlayan kamera sisteminin bulunduğu tasarımın dış iskeleti, manyetik bir saldırı veya elektrik akımı uygulandığında milisaniye içinde sıvı halden katı hale geçebilen manyetoreolojik sıvıdan oluşuyor..
Bu zırhın adı ise TALOS. Nanoteknolojik bir zırh. ABD ordusu tarafından özel kuvvetler ve bazı askeri birlikler için üretilecek zırh MIT ve ABD Kara Kuvvetleri Ar-Ge ekipleri tarafından üretiliyor..
ABD'li askeri sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından tasarlanan dış iskelet bir hidrolik sistem üzerine kurulmuş. İnsan biçiminde tasarlanan iskeletin adı ise evrensel insanlı yük taşıyıcı sistem (HULC)..
Fark edilmesi oldukça zor olan böcek casuslar. Bu alanda yoğun çalışmalar devam etmektedir..
EXACTO adındaki bu mermi ateşlendikten sonra yön değiştirebiliyor. Dünyanın ilk hedefi belirlenebilen kurşunu olarak da biliniyor..
TOROS 230/260Yurt içinde orta ve uzun menzilli güdümsüz topçu roketi silah sistemi ailesi geliştirilmesi projesidir. En uzun menzilleri 65 ve 110 km olan iki adet roket, bunları fırlatacak silah sistemi ve bu çalışmalara temel teşkil eden çok kritik teknolojiler geliştirilmiştir. Halen yürütülmekte olan çalışmalarda fırlatıcı araç prototip üretimi gerçekleştirilmektedir. Tamamen ulusal mühendislik ürünü olan TOROS, dünyanın en iyi topçu roketi sistemleri arasında yer almaktadır. Gelişmeye açık olan ve ihracat potansiyeli bulunan TOROS projesinde geliştirilen teknolojiler ve edinilen birikim ile daha önceden hayal bile edilemeyen projelerin önünü açarak, çok karmaşık sistem ve teknoloji projelerinin yurt içinde başarı ile gerçekleştirilebileceği kanıtlanmıştır. Proje kapsamında, çok sayıda alt sistem yer denemesi ve sistem uçuş denemesi gerçekleştirilmiş ve tüm denemeler başarı ile sonuçlanmıştır.
ATEŞKESHAVELSAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonunda ATEŞKES adı verilen Keskin Nişancı Tespit Sistemi geliştirdi. Sistemde 8 mikrofon kullanılıyor. Bu mikrofonlardan alınan veriler üzerinde, yoğun sinyal işleme algoritmaları çalışıyor.ATEŞKES'le, keskin nişancı tüfeğinde merminin namludan çıkarken oluşturduğu ses dalgaları ve merminin hedefe giderken oluşturduğu şok dalgaları algılanarak merminin geliş yönü ve ateş kaynağının konumu yüksek doğrulukla tespit edilebiliyor. Şok dalgaları ve namlu sesinin birlikte kullanılması hassas konum belirlemede kritik rol oynuyor. Sistem sayesinde 24 saat dinleme yapılarak silahı kullanan kişinin yönü ve yeri belirlenebiliyor. Böylece karşı sistemler kısa süre içerisinde o bölgeye yönlendirilerek tesisin güvenliği sağlanabiliyor.
HİSAR FüzeleriHİSAR Füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile savaş uçaklarına, taarruz helikopterlerine, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. HİSAR füzeleri aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına ve değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır
SAPANTÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektro manyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektro manyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapan'ın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı. Dünyada elektro manyetik top teknolojisini üretebilen sadece iki firma bulunuyor.
MIZRAKTSK'nın zırh delici tanksavar ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi. Orta menzilli (OMTAS) ve uzun menzilli (UMTAS) füzeleri Mızrak-O ve Mızrak-U olarak adlandırıldı. Mızrak-U 8 kilometre, Mızrak-O ise 500 metre menzile sahip bulunuyor. Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında ateşlenebiliyor. Mızrak füzeleri ATAK T-129 helikopterlerine entegre edilecek.
SOM SEYİR FÜZESİSOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, üretimi ise ROKETSAN tarafından yapılan yüksek kesinlikli, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir. 2006'dan beri tasarlanan füze, Türkiye'nin yerli imkanları ile, kuş-bakışı 180 km uzaklıktaki sabit ve hareketli hedefleri vurmak için ürettiği ilk füzedir. İlk versiyonunda 230 kg harp başlığına sahip olan toplamda 600 kg ağırlığındaki füze, tüm hava şartlarında görev yapabiliyor.
NÜFUZ EDİCİ BOMBA Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. Nüfuz Edici Bomba (NEB) testlerde hedefleri başarıyla vurarak, yapay veya mağara gibi doğal sığınakları yok edebiliyor. 2,5 metre boyunda 870 kilogram ağırlığındaki bomba, TSK envanterindeki savaş uçaklarının tümüne takılabiliyor. Bombanın seri üretimi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tesislerinde yapılıyor.
ALTAY ALTAY Türkiye'nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil+ ana muharebe tankıdır. Türkiye'nin en büyük kara platform projesi kapsamında geliştirilen ALTAY, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan ALTAY artılmış bekaa kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahiptir. Altay tankı seri üretimi için zaman çizelgesine de yer verildi. Buna göre, şirket seçimi 2017'de yapılarak sözleşme imzalanacak. 2018-2019'da üretim hattı ve kalifikasyon testleri tamamlanacak. 2020'de ise 15 adet, 2021'de 20 adet tank üretilecek.
CENKER PROJESİ ASELSAN'ın tanıttığı CENKER projesiyle birlikte Türk askeri giyilebilir bilgisayar, akıllı gözlük ve saat kullanarak bu görüntüye kavuşacak!Çakar almaz tüfek dönemi bitti 'Google glass Mehmetçik' kıtada. Türk Ordusu kabuk değiştiriyor. Türk askeri bu yıldan itibaren gittikçe teknolojik birliklerden oluşacak. Bunun için başlatılan ve IDEF 15'te bitmiş hali ilk kez tanıtılan ASELSAN'ın 'CENKER Takın ve Tek-Er Komuta Kontrol Sistemi' TSK'yı öne geçirecek. İlk etapta Özel Kuvvetler için düşünülen sistemin yakın gelecekte piyade birliklerinden başlayarak arazide görev yapan tüm birimlerde kullanılması planlanıyor.Diz ve dirsek koruma kullanan geleceğin Türk askerinin silahı ise NATO'nun 42 ağırlaştırılmış testini dünyada geçen tek silah olan MKE'nin ürettiği yeni nesil piyade tüfeği MPT-76 olacak.