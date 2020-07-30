2020-07-30 13:46:05 İşte soğan suyunun inanılmaz faydaları
Soğan, Türk mutfağının demirbaşı, yemeklerin olmazsa olmazı. Düşük kalorisi ve inanılmaz içeriği ile birçok hastalığa ve derde devadır soğan. Başlıca A, B, C, E vitamini içeren soğan, aynı zamanda fosfor, kalsiyum, iyot, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de barındırır. Bu içeriği ile faydalı olan kendisi gibi soğan suyunun faydaları da inanılmazdır. Peki soğan suyu kürü zayıflatır mı? Nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları nelerdir?