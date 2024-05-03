2024-05-03 15:01:47 İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu
Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, gelecek sezon yeni formatıyla futbolseverlerin karşısında olacak. Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımın direkt olarak gruplardan başlayamayacağı bu sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağı şimdiden belli oldu. İşte futbol sahnesinin en ilgi çekici turnuvasında yeni sezona dair tüm detaylar…