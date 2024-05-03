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Spor
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İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

2024-05-03 15:01:47
İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, gelecek sezon yeni formatıyla futbolseverlerin karşısında olacak. Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımın direkt olarak gruplardan başlayamayacağı bu sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağı şimdiden belli oldu. İşte futbol sahnesinin en ilgi çekici turnuvasında yeni sezona dair tüm detaylar…

#1
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

93 puanla sezonu zirvede tamamlamaya yakın olan Galatasaray, en yakını rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.

#2
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Bu sırada Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımlarımızın yer alacağı muhtemel torbalar belli oldu.

#3
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi 1. Ön eleme turu maçları 18 Haziran'da çekilecek kuralarla belli olacak. Eşleşmeler, 9-10 Temmuz ve 16-17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

#4
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayacak olan takımı ilgilendiren 2. Ön eleme turu ise 23-24 ve 30-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

#5
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Süper Lig'i şampiyon bitiren takımın başlayacağı play-off turu ise 20-21 Ağustos ve 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Bu maçların ardından Devler Ligi'ne kalan takımlar belli olacak.

#6
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takvimi şöyle: 1. Hafta | 17-19 Eylül 2024 2. Hafta | 1-2 Ekim 2024 3. Hafta | 22-23 Ekim 2024 4. Hafta | 5-6 Kasım 2024 5. Hafta | 26-27 Kasım 2024 6. Hafta | 10-11 Aralık 2024 7. Hafta | 21-22 Ocak 2025 8. Hafta | 29 Ocak 2025

#7
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da 31 Mayıs'ta oynanacak.

#8
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL TORBALARI BELLİ OLDU Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezon Devler Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak.

#9
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Foot Rankings'in hazırladığı muhtemel torbalarda Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda mevcut UEFA puanına göre 3. torbada yer alacağı belirtildi.

#10
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte 3. torbada Feyenoord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Lille, Celtic ve Bodo Glimt yer aldı.

#11
Foto - İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle: Manchester City Bayern Münih Real Madrid PSG Liverpool Inter Leipzig Barcelona Bayer Leverkusen Arsenal Milan Feyenoord PSV Stuttgart

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