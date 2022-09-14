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Dünya
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İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

2022-09-14 17:05:32
İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

#1
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

#2
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

#3
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

#4
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri İzyum kentinden geri çekildi.

#5
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Rus güçlerinin İzyum kentinden çekilirken, çok sayıda tank ve askeri malzemeyi geride bıraktığı görüldü.

#6
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

Rusya'nın kenti Ukrayna'ya geri vermek zorunda kalması dünya kamuoyunda 'rezil oldular' şeklinde yorumlandı.

#7
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#9
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#10
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#11
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#12
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#13
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#14
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#15
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#16
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#17
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#18
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#19
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#20
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#21
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#22
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#23
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#24
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#25
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#26
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#27
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#28
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#29
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#30
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#31
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#32
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#33
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#34
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#35
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#36
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#37
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#38
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

#39
Foto - İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler

İşte o görüntüler...

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