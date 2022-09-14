2022-09-14 17:05:32 İşte Rusya'yı dünyaya rezil eden görüntüler
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.
Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.
Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.
Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri İzyum kentinden geri çekildi.
Rus güçlerinin İzyum kentinden çekilirken, çok sayıda tank ve askeri malzemeyi geride bıraktığı görüldü.
Rusya'nın kenti Ukrayna'ya geri vermek zorunda kalması dünya kamuoyunda 'rezil oldular' şeklinde yorumlandı.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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