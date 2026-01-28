Trump'ın İran açıklaması meraklandırdı: En çok gemi kimde var?

2026'DA EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DE KAÇ TANE VAR? Bu arada en çok savaş gemisine sahip ülkelerin açıklandığı yeni liste, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede ülkelerin adları öne çıkarılmasa da, açıklanan kapasite farkları özellikle ABD ve İran arasındaki mevcut gerginlik bağlamında dikkat çekici bir karşılaştırma zemini oluşturdu.