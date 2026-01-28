Trump'ın İran açıklaması meraklandırdı: En çok gemi kimde var?
ABD Başkanı Trump'ın İran açıklarına savaş gemisi göndermesinin ardından en çok savaş gemisine sahip ülkeler merak konusu oldu. İşte en çok gemiye sahip ülkeler...
İRAN YAKINLARINA BİR SAVAŞ GEMİSİ DAHA GÖNDERDİ! ABD, bölgedeki gerilimin tırmandığı dakikalarda İran yakınlarına bir savaş gemisi daha gönderdi. ABD Merkez Komutanlığı, uçak gemisi saldırı grubunun bölgeye doğru ilerlediğini doğrularken, geminin “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” konuşlandırıldığı bildirildi.
2026'DA EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DE KAÇ TANE VAR? Bu arada en çok savaş gemisine sahip ülkelerin açıklandığı yeni liste, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede ülkelerin adları öne çıkarılmasa da, açıklanan kapasite farkları özellikle ABD ve İran arasındaki mevcut gerginlik bağlamında dikkat çekici bir karşılaştırma zemini oluşturdu.
İŞTE 2026'DA EN FAZLA SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP ÜLKELER!
20) İSPANYA
19) YUNANİSTAN
18) TÜRKİYE
17) KOLOMBİYA
16) GÜNEY KORE
15) MYNMAR
14) SRİ LANKA
13) İSVEÇ
12) İTALYA
11) TAYLAND
10) KUZEY KORE
5) ENDONEZYA
4) HİNDİSTAN
3) ABD
2) RUSYA
1) ÇİN/ derleyen: haber7
