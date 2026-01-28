Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çay yatağında onlarca tavuk ölüsüne rastlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çay içerisinde görülen telef olmuş tavuklar, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Tavukların hangi nedenle telef olduğu ve kim ya da kimler tarafından çaya atıldığı henüz bilinmiyor.
Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, ölü tavukların yaklaşık bir haftadır bölgede bulunduğunu ve sıcak havanın etkisiyle kötü koku yaymaya başladığını belirtti.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
