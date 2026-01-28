  • İSTANBUL
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor
IHA Giriş Tarihi:

Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çay yatağında onlarca tavuk ölüsüne rastlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#1
Foto - Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor

Çay içerisinde görülen telef olmuş tavuklar, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

#2
Foto - Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor

Tavukların hangi nedenle telef olduğu ve kim ya da kimler tarafından çaya atıldığı henüz bilinmiyor.

#3
Foto - Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor

Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, ölü tavukların yaklaşık bir haftadır bölgede bulunduğunu ve sıcak havanın etkisiyle kötü koku yaymaya başladığını belirtti.

#4
Foto - Onlarca tavuk ölüsünü su kenarına atan aranıyor

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

