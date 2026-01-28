Trump'tan son dakika İran açıklaması geldi! Zaman tükeniyor! Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran'ın nükleer silahlar olmadan müzakere masasına gelmesini ve "adil ve eşit bir anlaşma" sağlanması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı "Zaman daralıyor, gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın!" Daha önce yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımına yol açan "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin." dedi.