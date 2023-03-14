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Sağlık
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İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

2023-03-14 17:38:28
İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Son yıllarda kan gruplarına uygun beslenmenin sağlık için daha doğru olup olmadığı konusu sık sık tartışılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar sağlıklı bir beden için kan grubuna uygun beslenilmesi gerektiğini ortaya koydu. Peki, hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#1
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Besinler sağlıklı olsa da herkes için aynı etkiye sahip olmayabiliyor. Birine şifa olan bir besin bir diğerinin sağlık sorunu yaşamasına yol açabiliyor. Bu durum ise kan gruplarının, beslenme üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarttı. Peki, kan gruplarına uygun beslenme bilimsel mi?

#2
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Besinler sağlıklı olsa da herkes için aynı etkiye sahip olmayabiliyor. Birine şifa olan bir besin bir diğerinin sağlık sorunu yaşamasına yol açabiliyor. Bu durum ise kan gruplarının, beslenme üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarttı. Peki, kan gruplarına uygun beslenme bilimsel mi? Kan grubu ve beslenme arasında bir bağ olup olmadığı yönünden 55.000 kişinin katıldığı bir araştırma yapıldı. yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var. Araştırma ise Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi liderliğinde gerçekleştirildi. Akşam'da yer alan haberde şu detaylar yer aldı.

#3
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi. Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük. Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün kanser türlerinin A ve AB kan gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu. Kansere karşı şanslı kan grubunu ise 0 grubu oluşturuyor. D'Adamo'nun araştırmalarına göre kanser ve kan grupları arasındaki ilişki şöyle:

#4
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

GÖĞÜS KANSERİ Bu kanser türüne yakalanan kadınlar ile ilgili araştırmalar, O ve B kan grubuna sahip olanların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini ve daha hızlı iyileştiğini gösteriyor. BEYİN TÜMÖRLERİ Birçok beyin ve sinir sistemi kanserleri, A ve AB gruplarını tercih ediyor. RAHİM KANSERİ Bu kanser türleri de A ve AB gruplarını tercih ediyor, ancak bu hastalıklara yakalanan B grubu kadınların sayısı da yüksek bulunuyor. BAĞIRSAK KANSERİ Bazı türlerinde kan grubu temel belirleyici olmuyor. Bağırsak kanserine yol açan en önemli etkenler diyet, yaşam biçimi ve gerilim şeklinde sıralanıyor.

#5
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

SİNDİRİM YOLU KANSERİ Dudak, Dil, yanak, diş eti, yemek borusu kanserleri ile tükürük bezlerindeki tümörler, A ve AB grupları ile çok yakın ilişkili bulunuyor. Bu kanserlerin çoğu kendi kendilerine oluşurken, sigarayı bırakıp, alkolü azaltmak ve diyete dikkat etmek riski azaltıyor. MİDE KANSERİ Üzerinde araştırma yapılmış 63 bin vakada mide kanserinin A ve AB gruplarındaki düşük mide asiti ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. PANKREAS KANSERİ Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler. LENF VE LÖSEMİ Bu kanser formu, O grupların eğilimli oldukları bir tür. Kan ve lenflerde gelişen bu kanser tercihen O gruplarını sıkıntıya sokar. DERİ VE KEMİK Deri kanserleri de en fazla O grubunun yakalandığı tek kanser türü. Habis melanom deri kanserinin en öldürücü şeklidir. Bu duruma karşı O ve B grupları bağışık değildirler. MESANE KANSERİ Mesane kanseri en fazla A ve B gruplarında görülür. Hem A hem de B grubunun karakterini taşıyan AB grubu ise büyük olasılıkla en yüksek riski taşıyan gruptur.

#6
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...

#7
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#8
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#9
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#10
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#11
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#12
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#13
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#14
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#15
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#16
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#17
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#18
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#19
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#20
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#21
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#22
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#23
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

#24
Foto - İşte, o liste! Hangi kan grubu hangi besinleri tüketmeli?

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