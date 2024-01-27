2024-01-27 13:35:44 İşte müjde gibi müjde! Bakan Bey, az önce resmen açıkladı: Yüzde 100 artırılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Bakan Kacır, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim yapan firmalara sundukları destekleri artıracaklarını açıkladı. KOSGEB desteklerini yüzde 100 artırmayı planladıklarını söyleyen Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık tarafından verilen bütün teşviklerde faiz desteklerini önemli oranda artıracaklarını kaydetti.