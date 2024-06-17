İşte merak edilen turizm rehberi! Türkiye’nin tercih edilen en güzide noktaları!

Kurban Bayramı nedeni ile seyahatlerini planlayanlar, turizmin en tercih edilen noktalarına akın etti. Bu noktalar Türkiye'nin her bölgesinde yer alıyor ve ünleri tüm dünyaca biliniyor. Türkiye, zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle birçok turizm cazibe noktasına sahip. Türkiye, bu cazibe noktaları ile sadece yaz turizmi değil aynı zamanda kültürel, tarihi ve doğa turizmi açısından da ziyaretçilere zengin deneyimler sunuyor. Turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi de tescillendi.