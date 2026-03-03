Türk savunma sanayi devi satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden herkesi şaşırttı

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No. 2010/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No. 2026/2) 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup işbu değişiklik ile bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşikleri yükseltilmiş ve bu kapsamda 02.03.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Rekabet Kurumu yazısı uyarınca şirketimiz tarafından yapılan bildirim konusu işlemin, mezkur tebliğin 7. maddesinde öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığı bildirilmiştir. Bu kapsamda pay devrinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.