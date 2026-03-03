Türk savunma sanayi devi satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden herkesi şaşırttı
Dünyanın imrenerek baktığı Türk savunma sanayisinde dikkat çeken bir satış gündeme geldi. Savunma devinin yüzde 70'lik payı resmen satılıyor. Detaylar belli oldu.
Borsa Gündem'de yer alan habere göre Tera Yatırım Teknoloji Holding, Best Grup Savunma Sanayi paylarını devralıyor. Şirket, Best Grup Savunma Sanayi’nin yüzde 70 payının devrine ilişkin yapılan bildirimin, güncellenen ciro eşikleri nedeniyle izne tabi olmadığına dair Rekabet Kurumu yazısının 02.03.2026 tarihinde tebliğ edildiğini açıkladı.
Tera Yatırım Teknoloji Holding, daha önce 02.01.2026 tarihli açıklamasında Best Grup Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’nin toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 70’ini temsil eden payların devrine ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na başvurulduğunu duyurmuştu.
Şirket, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/2 sayılı Tebliğ ile bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşiklerinin yükseltildiğini; bu kapsamda Rekabet Kurumu’nun 02.03.2026 tarihinde tebliğ edilen yazısıyla, bildirime konu işlemin ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığının bildirildiğini belirtti.
Şirket, bu gelişme sonrasında pay devrinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir: Şirketimizin 02.01.2026 tarihli özel durum açıklamasında; Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam ödenmiş sermayesinin p'ini temsil eden payların Şirketimize devrine ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No. 2010/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No. 2026/2) 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup işbu değişiklik ile bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşikleri yükseltilmiş ve bu kapsamda 02.03.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Rekabet Kurumu yazısı uyarınca şirketimiz tarafından yapılan bildirim konusu işlemin, mezkur tebliğin 7. maddesinde öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığı bildirilmiştir. Bu kapsamda pay devrinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
