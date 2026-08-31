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İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

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İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Girne’de yaşanan ve 8 kişinin ölümüne neden olan gemi faciasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yolcu ifadelerinden yola çıkarak gemide yaşanan facianın dakika dakika dökümü tutuldu.

#1
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan dün öğle saatlerinde Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

#2
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Resmi bilgilere göre limanın yaklaşık 4 deniz mili açığında meydana gelen olayda 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Geminin 514 metre derinliğe battığı öğrenildi.

#3
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarına göre arama-kurtarma çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle aralıksız sürdürülüyor. Kaptan ve 7 mürettebat gözaltına alındı; soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

KKTC'de 31 Ağustos'tan 2 Eylül gün batımına kadar üç günlük ulusal yas ilan edildi. Gemi bir gün önce hava muhalefeti nedeniyle seferini ertelemişti. Yolcu ifadeleri ve kurtarma görüntüleri, facianın çok hızlı geliştiğini ortaya koyuyor.

#5
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Yolcuların anlatımlarına göre olayın gelişimi şöyle seyretti:

#6
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

1. DALGALI DENİZ KOŞULLARI - 0-5. DAKİKA// Bölgede hava ve deniz koşulları zordu; dalga yüksekliği artmıştı. Gemi, dalga üzerinde hızla yükselip dalga çukuruna sert şekilde iniyordu. Yolcular geminin 'dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gittiğini', 'suya girmeyip uçtuğunu' ifade etti.

#7
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

2. ÇARPIŞMA ETKİSİ - 5-10. DAKİKA // Gemi, dalga çukuruna her inişte sert şekilde çarpıyordu. Bu durum gövde ayaklarına ve bağlantı noktalarına çok yüksek darbeli yükler bindiriyordu. Yolcular 'pat pat vurma' sesleri duyduklarını ve geminin sürekli sarsıldığını anlattı.

#8
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

3. YAPISAL HASARIN OLUŞMASI - 10-12. DAKİKA// Sürekli çarpma etkisiyle gövde ayaklarından biri (borda tarafı) kırıldı, 'baş patladı' şeklinde tarif edildi. Kompozit/metal yapı darbeye dayanamayarak parçalandı, bağlantılar koptu. Yolcular güçlü çatırtı ve yarılma sesleri duyduklarını, ardından ön taraftan su fışkırdığını belirtti. Mürettebata 'gemi su alıyor' uyarıları yapıldığı ancak “Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz” cevabı alındığı birçok tanık tarafından aktarıldı.

#9
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

4. SU ALMA BAŞLANGICI - 12-15. DAKİKA // Kırılan bölgeden deniz suyu hızla gemi içine dolmaya başladı. Su geçirmez bölmeler yeterli korumayı sağlayamadı. Koltuklar kırılmaya, camlar patlamaya başladı. Kaptanın geri dönme girişiminde bulunduğu ancak başaramadığı belirtildi.

#10
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

5. STABİLİTE KAYBI - 15-18. DAKİKA // Su alma nedeniyle denge bozuldu. Ağırlık merkezi yükseldi, gemi bir tarafa yatmaya başladı. Su alma hızı, tahliye kapasitesinden çok daha fazlaydı. Panik içinde yolcular can yeleği aramaya başladı; bazıları yetersizlik iddiasında bulundu.

#11
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

6. YAN YATMA VE ALABORA - 18-20. DAKİKA // Yaklaşık 20 dakika içinde gemi ileri derecede yan yattı ve alabora oldu. Yolcular tahliye için yeterli zaman bulmakta zorlandı. Bazıları üst güverteye tırmanarak, bazıları camları kırarak dışarı çıktı; suda kalanlar ve gemi içinde sıkışanlar oldu. Can yeleği bulanlar ve bulamayanlar denize atladı. Yakındaki tekneler ve sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonuna katıldı.

#12
Foto - İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Yolcu ifadeleri ve ilk değerlendirmeler şu unsurları öne çıkarıyor: Olumsuz hava ve deniz koşulları (dalga yüksekliği), yüksek hız veya uygunsuz rota (dalga yönüne karşı), yapısal zayıflık veya yetersiz bağlantı tasarımı, yetersiz su geçirmez bölme veya kapama ile uyarıların dikkate alınmaması / yetersiz risk değerlendirmesi. Olası temel neden olarak, dalgaların neden olduğu tekrarlı ve şiddetli çarpma etkisi sonucunda gövde ayaklarından birinin kırılması ve su alma ile stabilite kaybı gösteriliyor. Kesin neden, kara kutusunun incelenmesi ve teknik soruşturma sonrasında netleşecek. (Kaynak: Ensonhaber)

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