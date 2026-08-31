İşte Girne’deki faciada dakika dakika yaşananlar

Yolcu ifadeleri ve ilk değerlendirmeler şu unsurları öne çıkarıyor: Olumsuz hava ve deniz koşulları (dalga yüksekliği), yüksek hız veya uygunsuz rota (dalga yönüne karşı), yapısal zayıflık veya yetersiz bağlantı tasarımı, yetersiz su geçirmez bölme veya kapama ile uyarıların dikkate alınmaması / yetersiz risk değerlendirmesi. Olası temel neden olarak, dalgaların neden olduğu tekrarlı ve şiddetli çarpma etkisi sonucunda gövde ayaklarından birinin kırılması ve su alma ile stabilite kaybı gösteriliyor. Kesin neden, kara kutusunun incelenmesi ve teknik soruşturma sonrasında netleşecek. (Kaynak: Ensonhaber)