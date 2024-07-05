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Spor
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İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

2024-07-05 14:59:58
İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına büyük beklentilerle başladı. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren yönetim, taraftarlarına hasret olunan şampiyonluğu bu sene vermek istiyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında yeni golcüsünü belirledi. Yıldız oyuncuya verilecek bonservis rekor olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

EURO 2024'ün ardından transferde de oldukça hareketli günler yaşaması beklenen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Geçen sezonun yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

#3
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Sarı-lacivertli ekip, taraftarlara Batshuayi'yi dahi unutturacak bir golcüyü sunmaya hazırlanırken bonservis bedeli de dudak uçuklattı.

#4
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

#5
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

CNN Portugal'ın haberine göre; Youssef En-Nesyri, Sevilla'dan ayrılarak Jose Mouriho önderliğindeki Fenerbahçe'ye transfer oldu.

#6
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

#7
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk etapta 15 milyon Euro teklif ettiği ancak 20 milyon Euro'da anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

#8
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Sabah'a göre; Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.

#9
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

#10
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

27 yaşındaki 1.92'lik uzun golcü, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkarak 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

#11
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız oyuncu bakalım Kadıköy'e gelecek mi?

#12
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

#13
Foto - İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…

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