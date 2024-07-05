2024-07-05 14:59:58 İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Anlaşmayı resmen duyurdular: Kararımızı verdik diye ilan ettiler bile…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına büyük beklentilerle başladı. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren yönetim, taraftarlarına hasret olunan şampiyonluğu bu sene vermek istiyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Kanarya, Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında yeni golcüsünü belirledi. Yıldız oyuncuya verilecek bonservis rekor olacak. İşte son dakika haberinin detayları…