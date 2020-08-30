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İşte etkisi kanıtlanmış gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin

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Sağlık
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İşte etkisi kanıtlanmış gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin

2020-08-30 08:28:42
İşte etkisi kanıtlanmış gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin

Besinler sağlığımız açısından son derece önemlidir. İçerlerinde bulundurdukları vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuzun direnci artırarak hastalıklara karşı güçlü olmamızı sağlarlar. Tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesi uzmanlar tarafından sıralandı.En sağlıklı besinler 50 besin açıklandı. İşte rahatlıkla yiyebileceğiniz en sağlıklı 50 besin... HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI: Bir yemek kaşığı Kalp sağlığı açısından faydalıdır, kilo ve enerji dengesini sağlamada etkilidir. Yağ yakmayı kolaylaştırır, iyi kolesterol seviyesini de yükseltir.

#1
Foto - PAZI YAPRAĞI: Bir kap çiğ pazı yaprağı Sebzelerin Voltranı desek abartmış mı oluruz? A, C, E ve hatta K vitamini deposudur. Magnezyum, potasyum, lif, kalsiyum, bol miktarda B vitamini, çinko ve selenyum barındırır. Fakat belki gözünüzden kaçmış olabilecek bir ayrıntıya dikkat. Pazı dolması yerken bu vitaminlerin canına okuyormuşuz. Çünkü pazının çiğ yenmesi öneriliyor.

PAZI YAPRAĞI: Bir kap çiğ pazı yaprağı Sebzelerin Voltranı desek abartmış mı oluruz? A, C, E ve hatta K vitamini deposudur. Magnezyum, potasyum, lif, kalsiyum, bol miktarda B vitamini, çinko ve selenyum barındırır. Fakat belki gözünüzden kaçmış olabilecek bir ayrıntıya dikkat. Pazı dolması yerken bu vitaminlerin canına okuyormuşuz. Çünkü pazının çiğ yenmesi öneriliyor.

#2
Foto - KİVİ: Bir adet Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

KİVİ: Bir adet Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

#3
Foto - MUZ: Bir orta boy Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

MUZ: Bir orta boy Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

#4
Foto - AVOKADO: Bir adet Neredeyse 20 farklı vitamin ve mineral barındırır. Üstelik bu vitaminlerin çoğu vücut tarafından hemen absorbe edilir. Örneğin avokado doymuş yağ yerine geçerek kilo vermeden bile kalp hastalığı riskini azaltabilir

AVOKADO: Bir adet Neredeyse 20 farklı vitamin ve mineral barındırır. Üstelik bu vitaminlerin çoğu vücut tarafından hemen absorbe edilir. Örneğin avokado doymuş yağ yerine geçerek kilo vermeden bile kalp hastalığı riskini azaltabilir

#5
Foto - PORTAKAL: Bir büyük boy Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

PORTAKAL: Bir büyük boy Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

#6
Foto - NAR: Bir kap nar tanesi C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

NAR: Bir kap nar tanesi C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

#7
Foto - AHUDUDU: Bir kap Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

AHUDUDU: Bir kap Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

#8
Foto - DOMATES: Bir orta boy Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

DOMATES: Bir orta boy Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

#9
Foto - CEVİZ: Yarım kap Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

CEVİZ: Yarım kap Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

#10
Foto - YOĞURT: 200 gram Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.

YOĞURT: 200 gram Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.

#11
Foto - TAM BUĞDAY EKMEĞİ: Bir dilim İçinde bulunan lifler kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ: Bir dilim İçinde bulunan lifler kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur.

#12
Foto - BADEM: 5 adet Koleterol seviyesini sağlıklı seviyelere çeker. Etkili bir bağırsak düzenleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan E vitamini açısından zengindir. Yaşlanmayı yavaşlattığı da iddia edilmektedir.

BADEM: 5 adet Koleterol seviyesini sağlıklı seviyelere çeker. Etkili bir bağırsak düzenleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan E vitamini açısından zengindir. Yaşlanmayı yavaşlattığı da iddia edilmektedir.

#13
Foto - YABANMERSİNİ: Bir kap Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

YABANMERSİNİ: Bir kap Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

#14
Foto - KİMYON: Bir yemek kaşığı Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon bir çok biline antioksidandan iki kat daha etkilidir.

KİMYON: Bir yemek kaşığı Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon bir çok biline antioksidandan iki kat daha etkilidir.

#15
Foto - KİMYON: Bir yemek kaşığı Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon bir çok biline antioksidandan iki kat daha etkilidir.

KİMYON: Bir yemek kaşığı Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon bir çok biline antioksidandan iki kat daha etkilidir.

#16
Foto - YEŞİL MERCİMEK: Bir kap pişmiş Bir kap yeşil mercimekte 18 gram protein, 16 gram lif, 1 gramdan az yağ bulunur. Bu nedenle her türlü diyette mutlaka bulunmalıdır. Ispanaktan yüzde 30 daha fazla folik asit ihtiva eder. Çinko ve B vitamini deposudur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kan şekerini düzenler. İçindeki demir sayesinde metabolizmayı desteklemede fayda sağlar.

YEŞİL MERCİMEK: Bir kap pişmiş Bir kap yeşil mercimekte 18 gram protein, 16 gram lif, 1 gramdan az yağ bulunur. Bu nedenle her türlü diyette mutlaka bulunmalıdır. Ispanaktan yüzde 30 daha fazla folik asit ihtiva eder. Çinko ve B vitamini deposudur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kan şekerini düzenler. İçindeki demir sayesinde metabolizmayı desteklemede fayda sağlar.

#17
Foto - KIRMIZI ÇAY: Bir poşet Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

#18
Foto - MANTAR: Bir kap çiğ mantar Önerilenin aksine bizim pişirip veya haşlayıp yediğimiz bir şey daha. Kanserle mücadelede etkili bir antioksidan olan mantar... vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlayan riboflavin vitaminini barındırır. Ayrıca hayvansal hiçbir besin tüketmeyenlerin de vazgeçilmez D vitamini kaynağıdır.

MANTAR: Bir kap çiğ mantar Önerilenin aksine bizim pişirip veya haşlayıp yediğimiz bir şey daha. Kanserle mücadelede etkili bir antioksidan olan mantar... vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlayan riboflavin vitaminini barındırır. Ayrıca hayvansal hiçbir besin tüketmeyenlerin de vazgeçilmez D vitamini kaynağıdır.

#19
Foto - SOMON BALIĞI: 85 gram pişmiş somon DNA'larımız gibi iç etkenler ve güneş gibi dış etkenler nedeniyle cildimiz matlaşabilir, dökülebilir, parçalı ve lekeli hale gelebilir ve kırışabilir. Bu nedenle özellikle kadınlar oldukça pahalı kremler kullanmak durumunda kalır. Aslında bu işi yiyerek çzeöbilirsiniz. Somon gibi gıdalarda bulunan Omega-3S, cildin nemini dengeler ve hatta cilt kanseri riskini de azaltır.

SOMON BALIĞI: 85 gram pişmiş somon DNA'larımız gibi iç etkenler ve güneş gibi dış etkenler nedeniyle cildimiz matlaşabilir, dökülebilir, parçalı ve lekeli hale gelebilir ve kırışabilir. Bu nedenle özellikle kadınlar oldukça pahalı kremler kullanmak durumunda kalır. Aslında bu işi yiyerek çzeöbilirsiniz. Somon gibi gıdalarda bulunan Omega-3S, cildin nemini dengeler ve hatta cilt kanseri riskini de azaltır.

#20
Foto - BAL KABAĞI: Bir kap pişmiş bal kabağı Faydalarına göre en ucuz sağlık kaynaklarından biridir. Hücrelerin gelişiminde ve göz sağlığında çok etkilidir. Sarı-kavun içi renkli bal yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı mücadelede bile etkilidir

BAL KABAĞI: Bir kap pişmiş bal kabağı Faydalarına göre en ucuz sağlık kaynaklarından biridir. Hücrelerin gelişiminde ve göz sağlığında çok etkilidir. Sarı-kavun içi renkli bal yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı mücadelede bile etkilidir

#21
Foto - ANÇUVES Bir konserveden alınacak 5 adet balık yumurtası 85 gram ançuves, 19 gram protein verir. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, omega-3 asitleri açısından da zengindir. Bu arada müjde, civası çok düşüktür.

ANÇUVES Bir konserveden alınacak 5 adet balık yumurtası 85 gram ançuves, 19 gram protein verir. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, omega-3 asitleri açısından da zengindir. Bu arada müjde, civası çok düşüktür.

#22
Foto - KİNOA: Bir kap pişmiş kinoa Amino asitler açısından çok zengindir. Sadece bir kap kinoa 9 temel amino asidin tamamını sağlar. İtihap sökücü özelliği vardır, kalp dostu mono doymamış yağ asitlerini sağlar. Ayrıca E vitamini, çinko, folik asit ve fosfor açısından da zengindir.

KİNOA: Bir kap pişmiş kinoa Amino asitler açısından çok zengindir. Sadece bir kap kinoa 9 temel amino asidin tamamını sağlar. İtihap sökücü özelliği vardır, kalp dostu mono doymamış yağ asitlerini sağlar. Ayrıca E vitamini, çinko, folik asit ve fosfor açısından da zengindir.

#23
Foto - PATLICAN: Bir kap pişmiş Kalp hastalıklarına karşı eşsiz bir silahtır. Hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

PATLICAN: Bir kap pişmiş Kalp hastalıklarına karşı eşsiz bir silahtır. Hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

#24
Foto - KENEVİR TOHUMU: Üç yemek kaşığı Sindirim sistemini düzenlemede yardımcı proteinler taşır, 9 temel amino asidin tamamını ihtiva eder. Yağ asitleri, E vitamini ve bazı mineraller açısından da zengindir.

KENEVİR TOHUMU: Üç yemek kaşığı Sindirim sistemini düzenlemede yardımcı proteinler taşır, 9 temel amino asidin tamamını ihtiva eder. Yağ asitleri, E vitamini ve bazı mineraller açısından da zengindir.

#25
Foto - KETEN TOHUMU: 1 yemek kaşığı Yulaf, darı, kara buğday ve pirinçten 100 kat daha fazla besin değerine sahiptir. Lifler, B vitamini, potasyum ve kalsiyum, demir gibi mineraller açısından çok zengindir. Çalışmalar göstermiştir ki, kolesterolü düşürmede, kanserle savaşta, kemik erimesi riskini azaltmada etkilidir.

KETEN TOHUMU: 1 yemek kaşığı Yulaf, darı, kara buğday ve pirinçten 100 kat daha fazla besin değerine sahiptir. Lifler, B vitamini, potasyum ve kalsiyum, demir gibi mineraller açısından çok zengindir. Çalışmalar göstermiştir ki, kolesterolü düşürmede, kanserle savaşta, kemik erimesi riskini azaltmada etkilidir.

#26
Foto - TATLI PATATES: Bir orta boy pişmiş tatlı patates Normal beyaz patatesten biraz daha fazla doğal şeker taşır. Bir büyük boy tatlı patates günlük A vitamini ihtiyacından daha fazlasını barındırır. Görme yeteneğini geliştirir ve üreme sağlığını güçlendirir. Ayrıca B vitamini, yararlı lifler, potasyum açısından da zengindir. Metabolizmayı ve bağışıklığı destekleyen antioksidanları da taşır.

TATLI PATATES: Bir orta boy pişmiş tatlı patates Normal beyaz patatesten biraz daha fazla doğal şeker taşır. Bir büyük boy tatlı patates günlük A vitamini ihtiyacından daha fazlasını barındırır. Görme yeteneğini geliştirir ve üreme sağlığını güçlendirir. Ayrıca B vitamini, yararlı lifler, potasyum açısından da zengindir. Metabolizmayı ve bağışıklığı destekleyen antioksidanları da taşır.

#27
Foto - YUMURTA: Bir büyük yumurta Temel vitaminlerin ve minerlallerin tamamını bir kabuğun içinde toplar. Düşük kalorilidir, az yağlıdır, sindirimi de çok kolay bir proteindir. Sinir sisteminin sağlığı ve hücre yapısının sağlıüı açısından faydalıdır.

YUMURTA: Bir büyük yumurta Temel vitaminlerin ve minerlallerin tamamını bir kabuğun içinde toplar. Düşük kalorilidir, az yağlıdır, sindirimi de çok kolay bir proteindir. Sinir sisteminin sağlığı ve hücre yapısının sağlıüı açısından faydalıdır.

#28
Foto - YULAF EZMESİ: Dörtte bir kap yulaf ezmesi Beta-glucan adı verilen lifler açısından zengindir. Bu lifler bağışıklığı güçlendirici ve kolesterolü düşürücü özellikler sahiptir. Kan şekeri seviyesini dengeler, antioksidandır, kalbi korur.

YULAF EZMESİ: Dörtte bir kap yulaf ezmesi Beta-glucan adı verilen lifler açısından zengindir. Bu lifler bağışıklığı güçlendirici ve kolesterolü düşürücü özellikler sahiptir. Kan şekeri seviyesini dengeler, antioksidandır, kalbi korur.

#29
Foto - ISPANAK: Bir kap çiğ ıspanak Müthiş bir folik asit kaynağıdır. Yani gebelikte bebeğin gelişimini destekleyen vitaminlere sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum ihtiva eder. Tiroid fonksiyonunu destekler ve antioksidandır.

ISPANAK: Bir kap çiğ ıspanak Müthiş bir folik asit kaynağıdır. Yani gebelikte bebeğin gelişimini destekleyen vitaminlere sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum ihtiva eder. Tiroid fonksiyonunu destekler ve antioksidandır.

#30
Foto - ISPANAK: Bir kap çiğ ıspanak Müthiş bir folik asit kaynağıdır. Yani gebelikte bebeğin gelişimini destekleyen vitaminlere sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum ihtiva eder. Tiroid fonksiyonunu destekler ve antioksidandır.

ISPANAK: Bir kap çiğ ıspanak Müthiş bir folik asit kaynağıdır. Yani gebelikte bebeğin gelişimini destekleyen vitaminlere sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum ihtiva eder. Tiroid fonksiyonunu destekler ve antioksidandır.

#31
Foto - SARDALYA BALIĞI: Bir konserve sardalya Omega-3 asitleri açısından tuna kadar zengindir. Kan akışını hızlandırır, beyin gelişimine yardımcı olur, kalp ritmini düzenler. Kalsiyum kaynağıdır.

SARDALYA BALIĞI: Bir konserve sardalya Omega-3 asitleri açısından tuna kadar zengindir. Kan akışını hızlandırır, beyin gelişimine yardımcı olur, kalp ritmini düzenler. Kalsiyum kaynağıdır.

#32
Foto - KAVILCA BUĞDAYI: Dörtte bir kap pişmiş Ona buğdayın atası derler. Yenilebilir kıvama gelmesi için tüm gece suda bekletmek ve en az 30-40 dakika ocak üzerinde ısıtmak gerekir. Kas yapıcı proteinler ve düşük kalori için eşsiz bir besin kaynağıdır.

KAVILCA BUĞDAYI: Dörtte bir kap pişmiş Ona buğdayın atası derler. Yenilebilir kıvama gelmesi için tüm gece suda bekletmek ve en az 30-40 dakika ocak üzerinde ısıtmak gerekir. Kas yapıcı proteinler ve düşük kalori için eşsiz bir besin kaynağıdır.

#33
Foto - SARIMSAK: Bir diş Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve etkili bir antiviraldir (yani virüslere karşı etkilidir)

SARIMSAK: Bir diş Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve etkili bir antiviraldir (yani virüslere karşı etkilidir)

#34
Foto - TARÇIN: Bir yemek kaşığı Beyin ve bağırsak sağlığına faydalıdır. Kabuğunun altında bulunan yağ, antimikrobiyal, iltihap azaltıcı özellikleri taşır.

TARÇIN: Bir yemek kaşığı Beyin ve bağırsak sağlığına faydalıdır. Kabuğunun altında bulunan yağ, antimikrobiyal, iltihap azaltıcı özellikleri taşır.

#35
Foto - KARNABAHAR: Bir kap doğranmış çiğ karnıbahar Kanserle mücadelede müthiş destek sağlar. Vüdumuzun doğal toksinlerden arınma sürecine yardımcı olur. Hücreler üzerinde serbest radikallerin neden olduğu stresi azaltır. Yani daha basit anlatımla rahatlatıcı bir etkisi vardır. Çok ilginç bir bulgu ise şudur: Zerdeçalla birlikte alındığında prostat kanserini önlemde ve mücadeledeçok ciddi katkıları vardır.

KARNABAHAR: Bir kap doğranmış çiğ karnıbahar Kanserle mücadelede müthiş destek sağlar. Vüdumuzun doğal toksinlerden arınma sürecine yardımcı olur. Hücreler üzerinde serbest radikallerin neden olduğu stresi azaltır. Yani daha basit anlatımla rahatlatıcı bir etkisi vardır. Çok ilginç bir bulgu ise şudur: Zerdeçalla birlikte alındığında prostat kanserini önlemde ve mücadeledeçok ciddi katkıları vardır.

#36
Foto - BROKOLİ FİLİZLERİ: Yarım kap Cildimiz, akciğerlerimiz, böbreklerimiz ve karaciğerlerimiz durmaksızın vücudumuzu zehirli toksinlerden arındırır. Fakat onlara bir destek fena olmazdı değil mi? Hastalıklarla hücre bazında savaşa yardımcı olur ve kansere karşı eşsiz bir koruma sağlar.

BROKOLİ FİLİZLERİ: Yarım kap Cildimiz, akciğerlerimiz, böbreklerimiz ve karaciğerlerimiz durmaksızın vücudumuzu zehirli toksinlerden arındırır. Fakat onlara bir destek fena olmazdı değil mi? Hastalıklarla hücre bazında savaşa yardımcı olur ve kansere karşı eşsiz bir koruma sağlar.

#37
Foto - KARA LAHANA: Bir kap pişmiş kara lahana Brokoli ve brüksel lahanasının kız kardeşidir. Pişmiş kara lahana kolesterolü düşürmede etkilidir, ayrıca kanserle savaşta da çok etkili bir silahtır. Sadece yarım kap pişmiş kara lahana, bir insanın iki günlük A vitamini ihtiyacını karşılar. Cilt, göz ve dişler için de çok çok faydalıdır.

KARA LAHANA: Bir kap pişmiş kara lahana Brokoli ve brüksel lahanasının kız kardeşidir. Pişmiş kara lahana kolesterolü düşürmede etkilidir, ayrıca kanserle savaşta da çok etkili bir silahtır. Sadece yarım kap pişmiş kara lahana, bir insanın iki günlük A vitamini ihtiyacını karşılar. Cilt, göz ve dişler için de çok çok faydalıdır.

#38
Foto - ŞEKER PANCARI: Bir kap pişmiş şeker pancarı Çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve tansiyonu ve düşük dansiteli kolesterolü düşürmede yardımcıdır.

ŞEKER PANCARI: Bir kap pişmiş şeker pancarı Çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve tansiyonu ve düşük dansiteli kolesterolü düşürmede yardımcıdır.

#39
Foto - TUNA BALIĞI: 85 gram Uzmanlar tüm insanlara, fakat özellikle de hamile veya emziren kadınlara tavsiye eder. Beyin gelişimini güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarının oluşmasında önleyici etkileri vardır. İçindeki Omega-3, bırakın denizden taz çıkan bir tunayı konservesi bile, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi destekler, loğusa sendromu riskini azaltır. Bu arada tuan balıkları yüksek civa ihtiva da edebilir.

TUNA BALIĞI: 85 gram Uzmanlar tüm insanlara, fakat özellikle de hamile veya emziren kadınlara tavsiye eder. Beyin gelişimini güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarının oluşmasında önleyici etkileri vardır. İçindeki Omega-3, bırakın denizden taz çıkan bir tunayı konservesi bile, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi destekler, loğusa sendromu riskini azaltır. Bu arada tuan balıkları yüksek civa ihtiva da edebilir.

#40
Foto - FİRAVUN BUĞDAYI: Bir kap pişmiş Durum buğdayına göre yüzde 40 daha fazla protein içerir. E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko, fosfor, B vitamin kompleksi açısından zengindir.

FİRAVUN BUĞDAYI: Bir kap pişmiş Durum buğdayına göre yüzde 40 daha fazla protein içerir. E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko, fosfor, B vitamin kompleksi açısından zengindir.

#41
Foto - ZERDEÇAL: Bir yemek kaşığı Antiviraldir, iltihap sökücüdür. Bazı çalışmalar Alzheimer ve kansere karşı da etkili olduğunu göstermektedir.

ZERDEÇAL: Bir yemek kaşığı Antiviraldir, iltihap sökücüdür. Bazı çalışmalar Alzheimer ve kansere karşı da etkili olduğunu göstermektedir.

#42
Foto - LAHANA: Bir kap çiğ lahana Koyu yeşil lifli lahana, Doğa Ana'nın güneş gözlükleri gibidir. İçindeki vitaminler retinadaki pigmentlere nüfuz ederek güneşin yıkıcı ışınlarını emer. Ayrıca içindeki besin değeri kanser riskini azaltmada yardımcıdır. Kemikleri güçlendirir, doğal bir toksin arındırıcıdır.

LAHANA: Bir kap çiğ lahana Koyu yeşil lifli lahana, Doğa Ana'nın güneş gözlükleri gibidir. İçindeki vitaminler retinadaki pigmentlere nüfuz ederek güneşin yıkıcı ışınlarını emer. Ayrıca içindeki besin değeri kanser riskini azaltmada yardımcıdır. Kemikleri güçlendirir, doğal bir toksin arındırıcıdır.

#43
Foto - KÜMES HAYVANI BUTU: Bir pişmiş but Elbette beyaz et iyi bir tercih fakat kırmızı etin olduğu buttan korkmaya gerek yok. Butta bulunan yağ, bir çeşit hormon barındırır. Bu hormon, tokluk hissi verir. Bu nedenle vücut geliştirme sporuyla uğraşanlar için vazgeçilmezdir. Beyaz etten daha fazla B vitamini barındırır. Bacaklardan ve kalçadan alınan butta bulunan torin, özellikle kadınlarda koroner kalp hastalığı riskini azaltır.

KÜMES HAYVANI BUTU: Bir pişmiş but Elbette beyaz et iyi bir tercih fakat kırmızı etin olduğu buttan korkmaya gerek yok. Butta bulunan yağ, bir çeşit hormon barındırır. Bu hormon, tokluk hissi verir. Bu nedenle vücut geliştirme sporuyla uğraşanlar için vazgeçilmezdir. Beyaz etten daha fazla B vitamini barındırır. Bacaklardan ve kalçadan alınan butta bulunan torin, özellikle kadınlarda koroner kalp hastalığı riskini azaltır.

#44
Foto - KEFİR: Bir bardak Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

KEFİR: Bir bardak Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

#45
Foto - GREYFURT: Bir büyük boy Düşük kalorilidir, besin değeri çok yüksektir. Diyete yardımcı olur, cildi temizler, sindirimi dengeler, enerji verir, kanser riskine karşı faydalıdır.

GREYFURT: Bir büyük boy Düşük kalorilidir, besin değeri çok yüksektir. Diyete yardımcı olur, cildi temizler, sindirimi dengeler, enerji verir, kanser riskine karşı faydalıdır.

#46
Foto - MANDALİNA: Bir küçük boy Portakaldan daha fazla antioksidan özelliği vardır. Hastalık riskini azaltır, kiloyu dengelemeye yardımcı olur.Klinik çalışmalar mandalinanın, Tip-2 diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını göstermiştir.

MANDALİNA: Bir küçük boy Portakaldan daha fazla antioksidan özelliği vardır. Hastalık riskini azaltır, kiloyu dengelemeye yardımcı olur.Klinik çalışmalar mandalinanın, Tip-2 diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını göstermiştir.

#47
Foto - SOĞAN: Bir kap pişmiş soğan C, B6, manganez, potasyum ve faydalı lifler açısından çok besleyici bir kaynaktır. Alerji semptomlarını azaltmada, iltihapla mücadelede ve kalp sağlığını desteklemede eşsizdir.

SOĞAN: Bir kap pişmiş soğan C, B6, manganez, potasyum ve faydalı lifler açısından çok besleyici bir kaynaktır. Alerji semptomlarını azaltmada, iltihapla mücadelede ve kalp sağlığını desteklemede eşsizdir.

#48
Foto - REZENE Bir çeşit vitamin kokteylidir. Antioksidandır. C vitamini, faydalı lifler ihtiva eder. Bitkisel gıdaların eşsiz bir karışımıdır. Hayvanlar üzerinde yağılan deneyler iltihapları azalttığını ve kronik hastalıklara karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.

REZENE Bir çeşit vitamin kokteylidir. Antioksidandır. C vitamini, faydalı lifler ihtiva eder. Bitkisel gıdaların eşsiz bir karışımıdır. Hayvanlar üzerinde yağılan deneyler iltihapları azalttığını ve kronik hastalıklara karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.

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Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı