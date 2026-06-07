Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi
Filipinler Donanması, dünyanın en büyük ve kapsamlı çok uluslu deniz tatbikatı olan RIMPAC 2026’ya katılmak üzere Zambales’teki Subic Freeport Üssü’nden görkemli bir törenle okyanusa yelken açtı. 31 ülkeden 40'tan fazla savaş gemisinin ve 25 binden fazla askeri personelin katılacağı dev gövde gösterisinde gözler, Filipinler filosunun sancak gemisi BRP Miguel Malvar (FFG-06) üzerine entegre edilen ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne çevrildi.