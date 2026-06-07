Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi

Filipinler Donanması birliği, dünyanın dört bir yanından gelen müttefik deniz kuvvetleriyle birlikte profesyonel bilgi paylaşımında bulunacak ve karmaşık operasyonel senaryoları icra edecek. Bu yılki RIMPAC tatbikatı, Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın etkinliğe ilk kez katılması açısından da tarihi bir adım niteliği taşıyor. Disiplin ve mükemmeliyetin önemine dikkat çeken Ezpeleta, personeline tatbikat boyunca ülkeyi en üst düzeyde temsil etmeleri çağrısında bulundu: “Her bir denizcimizin ve piyademizin mükemmeliyetçi ve vizyoner bir zihniyet sergileyerek, Filipinler için denizcilik yeteneklerinde yeni bir dönemi temsil edeceğine inancım tamdır.” 24-31 Temmuz tarihleri arasında icra edilecek olan ve 30’uncusu düzenlenecek olan RIMPAC 2026 tatbikatına 31 ülkeden 40+ savaş gemisi ile 25000’den fazla personel katılacak.