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Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi

Filipinler Donanması, dünyanın en büyük ve kapsamlı çok uluslu deniz tatbikatı olan RIMPAC 2026’ya katılmak üzere Zambales’teki Subic Freeport Üssü’nden görkemli bir törenle okyanusa yelken açtı. 31 ülkeden 40'tan fazla savaş gemisinin ve 25 binden fazla askeri personelin katılacağı dev gövde gösterisinde gözler, Filipinler filosunun sancak gemisi BRP Miguel Malvar (FFG-06) üzerine entegre edilen ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne çevrildi.

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Foto - Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi

Filipinler Donanması, 4 Haziran 2026 tarihinde Zambales’teki Subic Freeport Deniz Operasyon Üssü’nde düzenlenen bir törenle gemilerini RIMPAC 2026 tatbikatına uğurladı. Çok uluslu deniz tatbikatı için yola çıkan Filipinler birliğinin en dikkat çekici platformu ise BRP Miguel Malvar (FFG-06) oldu. Bahse konu gemi, ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi ile tatbikata katılıyor.

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Foto - Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi

Uğurlama töreni; Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta’nın liderliğinde, mürettebat, destek personeli ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende denizcilere seslenen Koramiral Ezpeleta, tatbikatın stratejik önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “RIMPAC’a son katılımımız 2022 yılındaydı, bu nedenle bugünkü tören bizim için büyük bir önem taşıyor. Geri dönüşümüz, “Yelken Planı 2040″ kapsamında ‘güvenilir bir ortak’ olma konusundaki kararlılığımızı vurgularken, serbest ve açık bir Hint-Pasifik hedefine yönelik deniz iş birliğini de güçlendiriyor.”

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Foto - Tam 31 ülke izleyecek, ASELSAN şov yapacak! En güvendikleri savaş gemisi Türk silahıyla sahaya indi

Filipinler Donanması birliği, dünyanın dört bir yanından gelen müttefik deniz kuvvetleriyle birlikte profesyonel bilgi paylaşımında bulunacak ve karmaşık operasyonel senaryoları icra edecek. Bu yılki RIMPAC tatbikatı, Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın etkinliğe ilk kez katılması açısından da tarihi bir adım niteliği taşıyor. Disiplin ve mükemmeliyetin önemine dikkat çeken Ezpeleta, personeline tatbikat boyunca ülkeyi en üst düzeyde temsil etmeleri çağrısında bulundu: “Her bir denizcimizin ve piyademizin mükemmeliyetçi ve vizyoner bir zihniyet sergileyerek, Filipinler için denizcilik yeteneklerinde yeni bir dönemi temsil edeceğine inancım tamdır.” 24-31 Temmuz tarihleri arasında icra edilecek olan ve 30’uncusu düzenlenecek olan RIMPAC 2026 tatbikatına 31 ülkeden 40+ savaş gemisi ile 25000’den fazla personel katılacak.

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