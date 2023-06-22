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Otomotiv
28
İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

2023-06-22 17:50:42
İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

İşte dünyanın en lüks 10 elektrikli otomobili...

#1
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

PORSCHE TAYCAN - Porsche'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan araç hem sportif hem de adeta teknoloji üssü. Taycan, hem performans, hem lüks hem de elektrik konforunun birleşimi.

#2
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Giriş seviyesi Taycan'dan 761 PS'lik 0'dan 100 km/sa hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabilen Taycan Turbo S'e ihtiyaç duyulan bir teknolojik donanım ve konfor sunuluyor.

#3
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Porsche Taycan'ın iç mekanında 16,8 inçlik kavisli gösterge ekranı, orta konsoda 10,9 inçlik bilgi eğlence ekranı, onun altında bulunan klima kontrolleri ve touchpad olarak kullanılabilen ekran, opsiyonel olarak sunulan 10,9 inçlik yolcu ekranıyla adeta bir teknoloji üssü.

#4
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

AUDİ e-tron GT - Audi e-tron GT markanın performans odaklı elektriklisi. Aracın bünyesinde 93.4 kWh'lık bir batarya ve 800 volt'luk bir elektrik altyapısı söz konusu. Audi, aracın bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 doluluk oranına hızlı şarj ile sadece 23 dakikada ulaşabildiğini belirtiyor.

#5
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

470 beygir güç sunan araç 640 Nm tork üretiyor. 487 kilometre menzil sunan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor.

#6
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Audi e-tron GT'nin iç mekanı da yine bir Audi klasiği şeklinde tasarlanmış.

#7
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Tanıtıldığı günden bu yana pek çok kez adından söz ettiren Lucid Air, dış tasarımı kadar iç mekanında kullanılan malzeme kalitesiyle öne çıkıyor.

#8
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Lucid Air'in bir başka iddialı olduğu konu ise menzil ve şarj süreleri. Modelin giriş seviyesi 480 beygirlik Pure versiyonu 660 kilometre menzil sunuyor.

#9
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

1050 beygirlik Grand Touring versiyonu ise 830 kilometrelik bir menzil vaadiyle satılıyor. 0'dan 100 sadece 2,6 saniyede ulaşan modele, 315 kilometrelik bir menzil için 12 dakikalık şarj yetiyor. Aracın iç mekanında ahşap ve nappa derininin birleşimi şıklık ön planda.

#10
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Eletre marka için birçok ilki barındırıyor. İlk beş kapılı seri üretim modeli, ilk SUV, ilk EV... İlk hiper SUV olarak lanse edilen model gelişmiş sürüş destek sistemleri ve teknolojilerle donatılmış.

#11
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Otomobil, direksiyonu, amortisör ayarlarını, aktarma organlarını ve gaz pedalı tepkisini ayarlayan dört sürüş moduyla birlikte geliyor. Range, Tour, Sport, Off-Road ve Individual modlari otomobilin tüm versiyonlarında standart. Araçta mikro elyaflar ve yün karışımlı kumaşlar kullanılıyor.

#12
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

ROLLS-ROYCE SPECTRE - Rolls-Royce logolu ilk elektrikli model olan Spectre'nin ilk teslimatlarının yıl sonunda başlaması bekleniyor. Marka, "ultra lüks elektrikli süper coupe" tanımlandığı modelinin segmentinde tek olduğunu belirtiyor.

#13
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Markanın en önemli figürü olan Spirit of Ecstasy bile aerodinami için yeniden modifiye edildi. Bu sayede araç 0,25'lik sürtünmne katsayısı ile Rrolls-Royce'un en aerodinamik modeli. Aracın tüm testlerinin ardından teknik rakamlar netleşecek olsa da şu anda, 585 PS güç ve 900 Nm’lik tork değerleri ön plana çıkıyor. 120 kWh'lik büyük bir batarya paketi ile gelecek modelin 520 kilometre menzil hedefi bulunuyor. 2.975 kilogramlık ağırlığı ile markanın en ağır üretimi olan Spectre 0'dan 100'e 4.5 saniyede ulaşabilecek.

#14
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

İç kısımda, büyük bir direksiyon ve merkeze konumlandırılan bilgi-eğlence sistemi ve kapılara kadar uzanan yıldız tavanıyla tüm Rolls-Royce özelliklerini barındırıyor.

#15
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

BMW i7 - BMW ailesinin amiral gemisi elektrikli modeli i7, 544 beygir güç ve 744 Nm tork sunuyor.

#16
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa batarya paketi bulunuyor. Ön görülen menzil WLTP'ye göre 590 ila 625 kilometre arasında.

#17
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Aracın asıl lüksü içeride kendini belli ediyor. Sky Lounge Panoramik Cam Tavan geceleri dinamik ışık efektleri sunuyor. Aracın arka tarafında ise opsiyonel olarak sunulan 31 inçlik bir dev ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde 8k çözünürlükle film izlenebiliyor, oyun konsolu bağlanabiliyor.

#18
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

MERCEDES-BENZ EQS - Mercedes-EQ serisinin lüks sınıftaki modeli EQS, elektirkli ailenin S-Class'ı. 770 kilometre menzil sunan araçta 300 kilometre menzil için 15 dakikalık şarj yetiyor.

#19
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Standart olarak sunulan arka aks yönlendirmesi 4,5 dereceye kadar direksiyon açısına sahip. EQS, 0,20 Cd değeriyle aerodinami konusunda en iyilerden.

#20
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Aracın en dikkat çeken noktası ise konsolu boydan boya kaplayan 141 santimlik MBUX Hyperscreen ekran. Bu sistem 12,3 inçlik bir dijital gösterge paneli, 17,7 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve torpido gözünün üzerinde başka bir 12,3 inçlik ekrandan oluşuyor.

#21
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

JAGUAR I-PACE - İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın SUV segmentindeki elektrikli modeli I-Pace 470 kilometreye kadar menzil sunuyor.

#22
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Aracın 394 beygir gücündeki çift elektrik motoru, 4,5 saniyede 0"dan 100 km/sa hıza ulaşmasını sağlıyor.

#23
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

BMW iX - BMW'nin elektrikli ürün gamında SUV amiral gemisi olan iX, en üst donanımda 523 beygirlik güç ve 765 Nm tork değerleri sunuyor.

#24
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

iX xDrive50’de menzil ise 630 kilometreye çıkıyor.

#25
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Ön konsolda 12.3 inçlik bilgi ekranı ve 14.9 inçlik kontrol ekranı birleştirilerek kavisli bir ekran yer alıyor.

#26
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

TESLA MODEL S - 637 kilometrelik menzile sahip Tesla Model S, en üst donanımda 0'dan 100'e 2 saniyenin altında ulaşabiliyor.

#27
Foto - İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Aracın iç mekanında yarım direksiyon ve sürücüye doğru dönebilen büyük bir orta ekran bulunuyor. Oldukça güçlü bir donanıma sahip olan bu ekran üzerinden en güçlü konsollara eş değer oyun oynanabiliyor.

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