İşte en lüks 10 elektrikli otomobil

Markanın en önemli figürü olan Spirit of Ecstasy bile aerodinami için yeniden modifiye edildi. Bu sayede araç 0,25'lik sürtünmne katsayısı ile Rrolls-Royce'un en aerodinamik modeli. Aracın tüm testlerinin ardından teknik rakamlar netleşecek olsa da şu anda, 585 PS güç ve 900 Nm’lik tork değerleri ön plana çıkıyor. 120 kWh'lik büyük bir batarya paketi ile gelecek modelin 520 kilometre menzil hedefi bulunuyor. 2.975 kilogramlık ağırlığı ile markanın en ağır üretimi olan Spectre 0'dan 100'e 4.5 saniyede ulaşabilecek.