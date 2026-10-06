Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz
Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital platformlara izin belgesi alma, Türkiye’de temsilci bulundurma, turizm payı ve dijital vergi ödeme zorunluluğu getiren Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Genel Kurulda görüşülecek teklif, kabul edilerek yasalaşması hâlinde 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda komisyona yüzde 17 üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında, konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopajı beyan etme ile ödeme yükümlülüğü hizmeti sunan otelde olacak