  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kovalara doldurup pazara koşuyorlar: Kilosu 600 lirayı buldu Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz Takviye arama! Bugün ne pişirsem derdine son: Fit puding tarifi! Ünlü şeflerin sırrı: Sıra dışı taktik bu... Flaş gelişme az önce duyuruldu: Beşiktaş'ta Milot Rashica duyan şoku yaşadı Hakan Çalhanoğlu müjdesi resmen verildi: Takımının orta sahadaki kralı geliyor İşte en iyi performansa sahip 10 android telefon! Zirvedeki model şaşırttı! 19 yıl önceki cinayetin sırrı çözüldü: Erhan Kurt'un babası tutuklandı! Hedef vücuda uyumlu yerli üretim! Bakın yumurta kabuğundan ne geliştirildi Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum
Kültür Sanat
12
Yeniakit Publisher
Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital platformlara izin belgesi alma, Türkiye’de temsilci bulundurma, turizm payı ve dijital vergi ödeme zorunluluğu getiren Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Genel Kurulda görüşülecek teklif, kabul edilerek yasalaşması hâlinde 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda komisyona yüzde 17 üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında, konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopajı beyan etme ile ödeme yükümlülüğü hizmeti sunan otelde olacak

#1
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten ve haksız rekabeti önlemeyi hedefleyen bir hukuki çerçeve oluşturuyoruz.” dedi.

#2
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklifin bir sonraki aşamada TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemeyle uluslararası platformların hukuki ve mali sorumluluklarının açıkça belirlendiğini, tüketici haklarını koruyan ve kamu denetimini güçlendiren bir yapı oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpaslan, “Yabancı platformların faaliyetlerini denetime bağlıyoruz. Türkiye’deki tüketicilere hizmet sunan uluslararası platformların faaliyet alanlarını ve sorumluluklarını belirlerken kurallara aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımları da düzenliyoruz.” diye konuştu.

#3
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Turizmin Tanıtımına Katkı Sağlayacaklar Alpaslan, düzenlemenin mali yükümlülüklerine ilişkin şunları kaydetti: “Teklifin yasalaşmasıyla platformlar vergi yükümlülüklerini yerine getirecek, izin belgesi bedelini ödeyecek ve turizm payı verecek. Türkiye turizminden gelir elde eden bu kuruluşların ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamasını kurala bağlıyoruz.” Teklifle, platformlardan turizm payı alınması amacıyla 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’da da değişiklik yapılması öngörülüyor. Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alacağı komisyona yüzde 17 üst sınır getirilmesi planlanıyor. Teklifin yasalaşması hâlinde bu satışlarda komisyon, hizmetin vergiler hariç bedelinin yüzde 17’sini aşamayacak. Alpaslan, “Dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında, konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopajı beyan etme ve ödeme yükümlülüğü hizmeti sunan otelde olacak.” dedi.

#4
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Faaliyet Sınırları Belirlendi Teklifte yabancı platformların doğrudan satış yapabileceği alanlar da belirlendi. Düzenlemeye göre platformlar doğrudan yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışları yapabilecek. Münhasıran seyahat acentalığı kapsamındaki diğer hizmetler, 1618 sayılı Kanun uyarınca yetkili seyahat acentaları üzerinden sunulacak. Araç kiralama işlemleri ise Ticaret Bakanlığından yetkili işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Alpaslan, “Platformların hangi hizmeti, hangi şartlarla sunabileceğini teklifte açıkça belirledik. Münhasıran seyahat acentalığı kapsamındaki diğer hizmetlerin yetkili seyahat acentaları üzerinden sunulmasını zorunlu tutuyoruz. Bu alanlarda hizmet sunumunu Türkiye’de yetkilendirilmiş işletmelere bağlıyoruz.” dedi.

#5
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

İki Yıllık İzin Belgesi Alınacak Teklifle, yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından iki yıl süreli izin belgesi alması zorunlu hâle getiriliyor. Belge bedeli 5 milyon lira olarak belirleniyor. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

#6
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

İzin başvurularında dijital hizmet vergisi mükellefiyeti, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye’de temsilci atanması, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bildirilmesi ve belge bedelinin ödenmesi şartları aranacak.

#7
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Temsilci ve elektronik tebligat zorunluluğuna dikkat çeken Alpaslan, “Platformların ülkemizdeki faaliyetleri için ulaşılabilir ve resmî tebligat yapılabilir bir muhatap bulunmasını zorunlu tutuyoruz. Türkiye’de tüketiciye hizmet sunmanın hukuki sorumluluklarını açıkça ortaya koyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Türk Hukuku Uygulanacak Teklifte, platformların bu faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması öngörülüyor.

#9
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Alpaslan, “Vatandaşlarımızın satın aldıkları hizmetle ilgili hak arama süreçlerinin hukuki zeminini açıkça belirliyoruz. Düzenlemeye göre bu faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak, Türk mahkemeleri yetkili olacak. Tüketicilerimiz açısından temel güvencelerden birini bu şekilde oluşturuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Kurallara Uymayanlara Yaptırım Teklifte yükümlülüklere aykırı faaliyetler için idari para cezaları ve erişimin engellenmesi yaptırımları öngörülüyor.

#10
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması hâlinde 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması gerekecek. Başvuruda bulunmayan veya başvurusu reddedilen platformlar hakkında erişimin engellenmesi hükümleri uygulanacak. Kanunun uygulanmasına ilişkin alt mevzuat Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak.

#11
Foto - Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformlara yeni kurallar... Nadir Alparslan: Denetime bağlıyoruz

Alpaslan, düzenlemenin temel yaklaşımını şu sözlerle anlattı: “Türkiye’deki tüketiciye hizmet sunan bir platformun faaliyet alanı, muhatabı, mali sorumlulukları ve tabi olduğu denetim belli olmalı. Bu teklifle dijital turizm hizmetlerini izin, kayıt ve denetim esasına dayandırıyoruz. Tüketicilerimizin haklarını ve sektörümüzün kurallı işleyişini gözeten bir yapı oluşturuyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence
Gündem

En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen oyuncu Hazar Ergüçlü, törende yaptığı konu..
Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi
Gündem

Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer,..
Ekim ayında kış manzarası!
Yerel

Ekim ayında kış manzarası!

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak yerini kara bıraktı.
Yemen’de dengeleri değiştirecek gelişme! Ordu stratejik liman için duyurdu
Gündem

Yemen’de dengeleri değiştirecek gelişme! Ordu stratejik liman için duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: Yemen’de İran destekli Husilere karşı başlatılan geniş çaplı harekâtta kritik bir gelişme yaşandı. Yemen ordusu, Kızılden..
Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
Gündem

Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı Riyad'daki "Mekke Savunma İttifakı" toplantısı sonrası açı..
Ünlü tesisin sahibi hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü tesisin sahibi hayatını kaybetti

Berceste Tesisleri'nin ortaklarından Yusuf Akdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23