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Ekonomi
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İşte en güncel balık fiyatları

2024-01-14 13:45:28
İşte en güncel balık fiyatları

Bursa’da denizlerde yaşanan hava şartları nedeniyle balık tezgahları olumsuz etkilendi. Olumsuz hava koşulları ise fiyatları yükseltti.

#1
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

Bursa’da olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Denizde yaşanan fırtınalar balık tezgahlarını da etkiledi.

#2
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

Fırtınalardan dolayı tezgahlarda çeşitlilik azalırken, balık fiyatları da yükseldi. Hava şartları olumsuz devam ederse ilerideki günlerde balık fiyatlarının daha da artabileceğini söyleyen balıkçılar, mevsim normallerine dönülmesi durumunda istavrit ve hamsinin revaçta olduğunu ve fiyatlarının düşebileceğini ekledi.

#3
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

Kış aylarında tezgahlarda yerini alan hamsi 80, çupra 150, levrek 160, sardalya 70, istavrit 70, somon 250 liradan alıcılarını bekledi.

#4
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

Havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda hamsi ve istavrit fiyatının düşebileceğini belirten balıkçı Fatih Gümüş, “Balıkçılık maşallah bu sene çok bereketli ama son 2-3 gündür hava çok sert esiyor. Az çıktığı için fiyatlar biraz yükseldi.

#5
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

Bolluk olsa fiyatlar aynı hamsi fiyatları 60-100 lira arasında oluyor. Denizde esinti olduğu zaman kayıklar çalışamıyor, balığı bulamıyor. Bu seferde fiyatlara yansıyor.

#6
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

En çok hamsi satılıyor. 100-150 lira civarında satılıyor. Bu sene revaçta istavrit ve hamsi var. İstavritin fiyatı 70-100 lira arasında satılıyor” şeklinde konuştu.

#7
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

#8
Foto - İşte en güncel balık fiyatları

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