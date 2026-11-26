11 yıl süren iç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan ve Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri 2 yıldır sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyeliler döndükçe, onların hiçbir zaman dönmeyeceğini iddia eden ve Suriyelileri ülkelerine mancınıkla fırlatmak için parti bile kuran Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ ad rezil olmaya devam ediyor.