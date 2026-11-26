Savaş uçakları Türkiye'nin burnunun konuşlandırıldı: Mesafe sadece 160 km
Türkiye'ye karşı peş peşe savunma anlaşmaları yapan komşu yeni bir provokasyona imza attı. Çeşme'ye 160 km mesafeye savaş uçakları konuşlandırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı peş peşe savunma anlaşmaları yapan komşu yeni bir provokasyona imza attı. Çeşme'ye 160 km mesafeye savaş uçakları konuşlandırıldı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rafale savaş uçaklarının, Ege Denizi’ndeki İskiri Adası’nda bulunan 135. Hava Üssü’nde ilk kez alarm görevine başladığı belirtildi.
OnAlert tarafından yapılan habere göre Çeşme’nin yaklaşık 160 km batısında bulunan İskiri, Yunanistan’ın Ege’deki hava operasyonları açısından önemli üslerinden biri.
İskiri Adası’na konuşlandırılan uçaklar, 332. “Şahin” (Geraki) Filosu’na bağlı. 332. Filo’nun Tanagra merkezli olduğu da bilinmekte.
Yunanistan'ın Rafale savaş uçağı tedarik süreci: Yunanistan, Rafale F3R tipi savaş uçaklarını envanterine katmak amacıyla Fransa ile ilk anlaşmasını Ocak 2021'de imzaladı. Yaklaşık 2,5 milyar euro değerindeki sözleşme kapsamında 18 savaş uçağının yanı sıra mühimmat, lojistik destek, pilot ve teknisyen eğitimi ile Tanagra Hava Üssü'nde ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları da yer aldı. Anlaşmadaki uçakların 12'si ikinci el, 6'sı ise yeni üretim olarak belirlendi. Filonun 14 uçağı tek kişilik, 4 uçağı ise çift kişilik konfigürasyona sahipti.
Yunanistan'a yönelik ilk Rafale teslimatı Temmuz 2021'de gerçekleştirildi. İlk etapta teslim edilen 6 uçak, Yunan pilotların eğitim faaliyetleri için Fransa'da tutuldu. Eğitim sürecinin ardından uçaklar Ocak 2022'de Yunanistan'a getirildi.
Kathimerini'nin haberine göre Atina yönetimi, ilk anlaşmadan yaklaşık iki ay sonra Rafale filosunu genişletme kararı aldı. Bu kapsamda 332. Filo bünyesinde görev yapacak uçak sayısını 24'e çıkarmak amacıyla 6 yeni Rafale için 1,09 milyar euroluk ek sipariş verildi. Böylece Yunanistan'ın Fransa'dan gerçekleştirdiği toplam Rafale tedariki 24 uçağa, sözleşmelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 3,59 milyar euroya ulaştı.
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