Kathimerini'nin haberine göre Atina yönetimi, ilk anlaşmadan yaklaşık iki ay sonra Rafale filosunu genişletme kararı aldı. Bu kapsamda 332. Filo bünyesinde görev yapacak uçak sayısını 24'e çıkarmak amacıyla 6 yeni Rafale için 1,09 milyar euroluk ek sipariş verildi. Böylece Yunanistan'ın Fransa'dan gerçekleştirdiği toplam Rafale tedariki 24 uçağa, sözleşmelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 3,59 milyar euroya ulaştı.