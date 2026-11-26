F-35'lerden vazgeçildi: 45 adet 'katil' denilen uçaklar alınıyor
Son dönemde yaşanan kaza ve teknik arızalarla sık sık gündeme gelen F-35 savaş uçakları, bir ülkenin daha tedarik kararını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde yaşanan kaza ve teknik arızalarla sık sık gündeme gelen F-35 savaş uçakları, bir ülkenin daha tedarik kararını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre Kanada'nın, savaş uçağı filosunu güçlendirmek amacıyla Avrupa üretimi Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 45 adet satın almayı değerlendirdiği iddia edildi. Washington yönetimiyle yaşanan gerilimlerin ardından F-35 tedarik programını yeniden incelemeye alan Ottawa'nın, Avrupa'nın gelişmiş savaş uçağı seçeneklerini de gündemine aldığı öne sürüldü.
Kanada, uzun yıllardır kullandığı CF-18 Hornet savaş uçaklarının yerini doldurmak amacıyla 88 adet F-35 savaş uçağı satın almak için program başlatmıştı. Ancak Başbakan Mark Carney yönetimi, ABD ile yaşanan ticari ve siyasi gerilimlerin ardından söz konusu tedarik kararını yeniden değerlendirmeye aldı.
Bu süreçte Avrupa üretimi Eurofighter Typhoon savaş uçakları da olası alternatifler arasında gündeme geldi. İngiltere Parlamentosuna verilen resmi cevapta, Kanada ile Eurofighter Typhoon ihracatına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Kanada'nın 45 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiası da bu gelişmelerin ardından dikkat çekti.
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Avrupa'nın önemli hava muharebe platformları arasında bulunuyor. Çift motorlu tasarıma sahip Eurofighter Typhoon savaş uçakları; gelişmiş radar sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve farklı hava-hava ve hava-yer mühimmatlarını kullanabilmesiyle öne çıkıyor. Özellikle hava üstünlüğü görevlerinde kullanılan Eurofighter Typhoon savaş uçakları, gelişmiş aviyonik sistemleri ve Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi gibi mühimmatlarla dikkat çekiyor.
Kanada'nın F-35 savaş uçakları için başlattığı yeniden değerlendirme sürecinde alternatif platformlar da inceleniyor. İsveç üretimi Gripen ve Avrupa ortak üretimi Eurofighter Typhoon savaş uçakları bu kapsamda gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor. Kanada Savunma Bakanlığının Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada, 88 adet F-35 savaş uçağına ilişkin kararın hala inceleme aşamasında olduğu belirtildi.
Ottawa yönetiminin vereceği karar, yalnızca Kanada'nın hava kuvvetlerinin geleceğini değil, Avrupa ve ABD savunma sanayisi arasındaki rekabeti de etkileyebilir. Kanada'nın 45 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alacağı yönündeki iddia ise henüz resmi bir sipariş veya sözleşmeyle doğrulanmış değil. Önümüzdeki dönemde yürütülecek temasların, ülkenin yeni savaş uçağı tercihinde belirleyici olması bekleniyor. KAYNAK: STAR
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