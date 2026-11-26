Ottawa yönetiminin vereceği karar, yalnızca Kanada'nın hava kuvvetlerinin geleceğini değil, Avrupa ve ABD savunma sanayisi arasındaki rekabeti de etkileyebilir. Kanada'nın 45 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alacağı yönündeki iddia ise henüz resmi bir sipariş veya sözleşmeyle doğrulanmış değil. Önümüzdeki dönemde yürütülecek temasların, ülkenin yeni savaş uçağı tercihinde belirleyici olması bekleniyor. KAYNAK: STAR