Yeniakit Publisher
İşte düşman haberleşmesini felç eden Türk canavarı! TSK’nın yeni nesil görünmez gücü ILGAR 3-LT, hareket halinde vuruyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan ASELSAN üretimi ILGAR 3-LT Elektronik Taarruz Sistemi, Efes Tatbikatı sırasında bütün kabiliyetleriyle sahada gövde gösterisi yaparken görüntülendi. Düşman birliklerinin koordinasyonunu bozmak amacıyla haberleşmeyi engelleme, geciktirme ve reaktif karıştırma özelliklerine sahip olan milli sistem, modern harp sahasında elektromanyetik spektrum üstünlüğünü tamamen dost unsurların eline geçiriyor. Ayrıca SAHA 2026 kapsamında yeni nesil versiyonu tanıtılan ILGAR 3-LT 200, genişletilmiş frekans bandı desteğinin yanı sıra en dikkat çekici özelliği olan "hareket halinde elektronik taarruz" kabiliyetiyle dinamik harekat ortamlarında düşman unsurlarını saniyeler içinde tespit edip baskı altına alabiliyor.

1
#1
ILGAR 3-LT sistemi; hedef frekans bandındaki haberleşmeyi engelleme, geciktirme veya yanıltıcı veri iletimi oluşturma amacıyla kullanılıyor. Sistem bu sayede düşman birliklerin koordinasyonunu bozarken, dost unsurların operasyonel etkinliğini artırıyor. Platformun öne çıkan kabiliyetleri arasında farklı karıştırma modları, frekans atlamalı sinyallere karşı reaktif karıştırma uygulayabilme, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı ve karıştırma faaliyetlerine destek sağlayan elektronik destek yetenekleri bulunuyor.

#2
ILGAR 3-LTSistemin özellikle yoğun elektromanyetik faaliyet bulunan modern çatışma ortamlarında; keşif, komuta-kontrol ve birlik koordinasyonuna yönelik tehditlere karşı önemli katkı sunduğu değerlendiriliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve uzun süredir aktif kullanımda bulunan ILGAR 3-LT 100 sistemlerine ek olarak, SAHA 2026 kapsamında yeni nesil ILGAR 3-LT 200 Sistemi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Yeni varyantın, ILGAR ailesinin bugüne kadar geliştirilen en gelişmiş üyesi olduğu belirtiliyor. Sistem; artırılmış frekans bandı desteği, sinyal yön kestirme, konum bulma ve hareket halinde elektronik taarruz gerçekleştirebilme gibi kritik yeni kabiliyetlerle dikkat çekiyor.

#3
ILGAR 3-LT 200’ün; mevcut V/UHF frekans bandına ek olarak SHF bandının bir bölümünü de desteklediği ifade ediliyor. Bu genişletilmiş spektrum desteğinin, yeni nesil haberleşme sistemlerine karşı daha etkili elektronik harp uygulanmasına imkan sağlayacağı değerlendiriliyor. Yeni nesil ILGAR 3-LT 200’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hareket halinde elektronik taarruz gerçekleştirebilmesi oldu. Bu kabiliyet sayesinde sistemin yalnızca sabit konuşlu değil, dinamik harekât ortamlarında da aktif görev yapabileceği belirtiliyor.

#4
Sinyal yön kestirme ve konum bulma altyapısıyla birlikte değerlendirildiğinde sistemin; düşman haberleşme unsurlarını tespit, teşhis ve baskılama süreçlerinde daha yüksek reaksiyon süresi sunacağı ifade ediliyor.

#5
Elektronik harp alanında giderek artan spektrum yoğunluğu dikkate alındığında, ILGAR ailesinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elektromanyetik harp kapasitesinde önemli rol üstlenmeye devam edeceği değerlendirilirken, yeni nesil ILGAR 3-LT 200 sisteminin de yakın zamanda envantere girmesi planlanıyor.

Asım keskin

Ne saf bir milletiz. Gazeteler üzerinde tüm kritik bilgileri tüm dünyaya veriyoruz 
