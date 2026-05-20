İşte düşman haberleşmesini felç eden Türk canavarı! TSK’nın yeni nesil görünmez gücü ILGAR 3-LT, hareket halinde vuruyor

ILGAR 3-LT 200’ün; mevcut V/UHF frekans bandına ek olarak SHF bandının bir bölümünü de desteklediği ifade ediliyor. Bu genişletilmiş spektrum desteğinin, yeni nesil haberleşme sistemlerine karşı daha etkili elektronik harp uygulanmasına imkan sağlayacağı değerlendiriliyor. Yeni nesil ILGAR 3-LT 200’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hareket halinde elektronik taarruz gerçekleştirebilmesi oldu. Bu kabiliyet sayesinde sistemin yalnızca sabit konuşlu değil, dinamik harekât ortamlarında da aktif görev yapabileceği belirtiliyor.