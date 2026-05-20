İşte düşman haberleşmesini felç eden Türk canavarı! TSK’nın yeni nesil görünmez gücü ILGAR 3-LT, hareket halinde vuruyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan ASELSAN üretimi ILGAR 3-LT Elektronik Taarruz Sistemi, Efes Tatbikatı sırasında bütün kabiliyetleriyle sahada gövde gösterisi yaparken görüntülendi. Düşman birliklerinin koordinasyonunu bozmak amacıyla haberleşmeyi engelleme, geciktirme ve reaktif karıştırma özelliklerine sahip olan milli sistem, modern harp sahasında elektromanyetik spektrum üstünlüğünü tamamen dost unsurların eline geçiriyor. Ayrıca SAHA 2026 kapsamında yeni nesil versiyonu tanıtılan ILGAR 3-LT 200, genişletilmiş frekans bandı desteğinin yanı sıra en dikkat çekici özelliği olan "hareket halinde elektronik taarruz" kabiliyetiyle dinamik harekat ortamlarında düşman unsurlarını saniyeler içinde tespit edip baskı altına alabiliyor.