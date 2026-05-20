Motorine zam geliyor!
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.
Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL Motorin litre fiyatı: 67.48 TL LPG litre fiyatı: 33.89 TL
