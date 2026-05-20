Barajların seviyesi korkuttu! O ilde eğitime 3 gün ara verildi!
Yurt genelinde etkili olan yağışlar barajları tamamıyla doldurdu. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, barajın taşma ihtimaline karşı 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve doğu illerinin çoğunda barajların tahliyesi sürüyor.

Yağışlar bereketiyle geldi... Türkiye, son 66 yılın en yağışlı dönemini geride bırakırken barajlardaki doluluk oranları zirveye ulaştı.

BARAJLARDA YÜZDE 100 DOLULUK Yurt genelinde etkili olan yağışlar sonrası çoğu barajda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı. Bu durum ise bir tehlikeyle vatandaşları karşı karşıya bıraktı.

TOKAT'TA TAŞKIN RİSKİ Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla bugün yüzde 100'e yükseldi. Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu. Barajda doluluk oranı ocak ayının başında yüzde 38'di.

TAŞKIN RİSKİ SÜRÜYOR En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor. Barajın taşma riskine karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün bu sabah saatlerinden itibaren geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi. Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerleri bu sabah saatleri itibarıyla boşaltılacak.

15 MAHALLE VE 7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

VALİLİK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Tokat Valiliği de Turhal, Pazar ve Erbaa ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

EĞİTİME 3 GÜN ARA Valilik, Turhal ilçesinde eğitim-öğretime 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. “Sahada yürütülen çalışmalarda toplam 521 araç ve bin 382 personel görev yapmaktadır.” denilen açıklamada "Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarı ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

POLİSLERDEN 'TAHLİYE' ANONSU Tahliye kararının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, gece saatlerinde araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Sokak sokak gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi.

KEBAN BARAJI'NDA TAHLİYE SÜRÜYOR Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 7 yıl aradan sonra 6 kapağı açılan Keban Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor. Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımsal sulamaya da katkı sağlıyor. Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.

7 YIL SONRA KAPAKLAR AÇILDI Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 11 Mayıs'ta açıldı. İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle tahliye kapakları açılan barajda, 7 yıl sonra 4. kez saniyede 598 metreküp su salımı gerçekleştiriliyor.

ÇORUM'DA EKİPLER ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI Çorum’da son dönemde etkili olan yağışların ardından şehir genelindeki barajlarda doluluk oranlarının önemli seviyelere ulaştığı bildirildi. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamasında ayrıca, Çorum Barajı'nda su seviyesinin yüzde 85 seviyelerine ulaşması nedeniyle gerekli önleyici tedbirlerin alındığı vurgulandı. Baraj doluluk oranının savak seviyesine ulaşması durumunda suyun kontrollü şekilde kanal aracılığıyla tahliye edileceği belirtilen açıklamada, sürecin kontrol ve denetim altında titizlikle takip edildiği kaydedildi. Öte yandan yükselen su seviyesi nedeniyle baraj çevresindeki piknik alanında bulunan yürüyüş yolunun bir bölümünün su altında kaldığı, vatandaşların güvenliği amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak ilgili alanın geçici süreyle kullanıma kapatıldığı ifade edildi.

SAMSUN'DA KONTROLLÜ SU SALINIMI YAPILDI Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası Hasan Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşarak, kontrollü su salınımı yapılmasına neden oldu. VATANDAŞLARA UYARI Barajın dolu savaklarından su bırakılmaya başlanırken, yetkililer özellikle Yeşilırmak Nehri çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çarşamba Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, barajdan bırakılan su miktarının 700 metreküpten 850 metreküpe çıkarıldığı belirtildi. Bu durumun, bölgedeki su taşkın riskini artırabileceği ifade edildi.

SEL FELAKETİ RİSKİ Samsun ve çevresinde son günlerde süregelen kuvvetli yağışlar, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi, birçok ev ve iş yerinin su baskınına maruz kalmasına yol açtı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Meteorolojik veriler, yağışların haftanın ilerleyen günlerinde de etkili olacağını gösteriyor.

