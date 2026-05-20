Van semalarında görsel şölen! Hilal, Venüs ve Jüpiter aynı karede buluştu
Van’da akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak gezegenleri Venüs ve Jüpiter ile aynı hizaya gelerek dikkat çekici bir görüntü oluşturdu...
Van’da akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak gezegenleri Venüs ve Jüpiter ile aynı hizaya gelerek dikkat çekici bir görüntü oluşturdu...
Van’da gün batımının ardından gökyüzüne bakanlar, hilal Ay ile Venüs ve Jüpiter’in aynı hatta belirdiği etkileyici manzarayla karşılaştı.
Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan hilal ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması izleyenlere adeta Şehrin farklı noktalarından net şekilde görülebilen gökyüzü olayını vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.
Batı ufkunda beliren ince hilal ayın hemen yanında parlayan Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde dikkat çekici bir manzara oluşturdu.
Özellikle gün batımının ardından ortaya çıkan görüntü, kartpostallık kareler ortaya çıkardı. Gökyüzü meraklıları ve fotoğraf tutkunları bu nadir yakınlaşmayı kaçırmamak için yüksek kesimlere akın ederken, oluşan manzara sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23