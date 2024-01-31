2024-01-31 14:49:57 İşte dünyanın en büyük doğal buketi
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor.
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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor.
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi, Katar'ın başkent Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde sergileniyor.
Eni 6 metre boyu ise 6 metre olan buketin yapımında yaklaşık 5564 Petunya çiçeği kullanıldı.
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