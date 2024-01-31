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Dünya
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İşte dünyanın en büyük doğal buketi

2024-01-31 14:49:57
İşte dünyanın en büyük doğal buketi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor.

#1
Foto - İşte dünyanın en büyük doğal buketi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi, Katar'ın başkent Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde sergileniyor.

#2
Foto - İşte dünyanın en büyük doğal buketi

Eni 6 metre boyu ise 6 metre olan buketin yapımında yaklaşık 5564 Petunya çiçeği kullanıldı.

#3
Foto - İşte dünyanın en büyük doğal buketi

#4
Foto - İşte dünyanın en büyük doğal buketi

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