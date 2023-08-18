İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Daha önceki bir beta sürümünde Apple, Telefon uygulamasındaki kırmızı renkli çağrıyı sonlandır düğmesini arayüzün orta alt kısmından sağ alt kısma taşıdı. Beta 6'da Apple, aramayı sonlandır düğmesini tekrar ortaya taşıyarak iOS 16 ve önceki sürümlerde bulunduğu yere geri getirdi. Teknoloji devi Apple, akıllı cihazlarında sağlık özelliklerini en iyi sunan markalardan biri. Firma, ruh sağlığın izleme özelliğindeki ruh halleri için kullanılan animasyonları daha da geliştirdi. Her ruh halinin etrafındaki halkalar artık her şeklin etrafında daha hızlı hareket ediyor ve daha fazla halka var.