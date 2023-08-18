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Teknoloji-Bilişim
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İşte çıldırtan o sorunun çözümü

2023-08-18 12:14:43
İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Kullanıcılara sinir krizi sorun çözüme kavuştu. Apple, iOS 17 Beta 6 güncellemesini yayınladı.

#1
Foto - İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Teknolojik cihazlar için hayati öneme sahip olan sürüm güncellemeleri hem yeni özelliklerin cihazlara yüklenmesini hem de güvenlik açıklarına karşı cihazın korunmasını sağlar. Akıllı telefonlar da güncellenen ürünler arasında yer alıyor.

#2
Foto - İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Apple, güncelleme konusunda önde gelen markalardan biri. Zira şirket, cihazlarını sık sık yeni özellikler sunan güncellemelerle yükseltiyor. İşte yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Apple, iPhone telefonlar için iOS 17 Beta 6 güncellemesini yayınladı.

#3
Foto - İşte çıldırtan o sorunun çözümü

iOS 17 ve iPadOS 17'nin piyasaya sürülmesine muhtemelen bir aydan daha az bir süre kaldı, bu da beta testinin yakında tamamlanacağı anlamına geliyor. Apple şimdi haftalık beta güncellemeleri sağlıyor ve altıncı betayı da başlattı. İşte yeni güncelleme ile gelen özellikler... Mesajlar uygulamasında, artık dokunup listeden Fotoğraflar seçeneğini seçmek zorunda kalmak yerine fotoğraf seçiciyi getirmek için '+' düğmesine uzun basmak yeterli olacak.

#4
Foto - İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Daha önceki bir beta sürümünde Apple, Telefon uygulamasındaki kırmızı renkli çağrıyı sonlandır düğmesini arayüzün orta alt kısmından sağ alt kısma taşıdı. Beta 6'da Apple, aramayı sonlandır düğmesini tekrar ortaya taşıyarak iOS 16 ve önceki sürümlerde bulunduğu yere geri getirdi. Teknoloji devi Apple, akıllı cihazlarında sağlık özelliklerini en iyi sunan markalardan biri. Firma, ruh sağlığın izleme özelliğindeki ruh halleri için kullanılan animasyonları daha da geliştirdi. Her ruh halinin etrafındaki halkalar artık her şeklin etrafında daha hızlı hareket ediyor ve daha fazla halka var.

#5
Foto - İşte çıldırtan o sorunun çözümü

Fotoğraflar uygulamasını ilk açtığınızda yeni bir açılış ekranı çıkacak ve bu ekran size yeni özellikler hakkında bilgi verecek. Ayarlar uygulamasının Ekran ve Parlaklık bölümünde, duvar kağıdı simgesi bir iOS 17 duvar kağıdına güncellendi. Kaynak: MacRumors / Türkiye Gazetesi

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