İşte çalışma yöntemi! Çıkan yeni uygulamanın adı ekmekcell

GİV Konya Şubesi Başkan Yardımcısı İhsan Polat, askıda ekmeğin Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze gelen, son dönemde unutulmuş bir uygulama olduğunu hatırlatarak, “Ekmekcell de bu uygulamanın hayata geçirilmiş ve dijitalleştirilmiş hali. Askıda ekmek ihtiyaç sahipleriyle varlıklı kişilerin, hayırseverlerin birbirlerini görmeden fırınların aracılık ettiği bir hayır mekanizması. İhtiyaç sahipleri, askıya asılan ekmekleri diledikleri zaman fırınlardan alabiliyorlardı. Fakat bunun birçok handikabı, çok da suiistimal alanı vardı. Biz GİV olarak bu fikri dijitalleştirmeyi değerlendiren bir girişime iştirak etmeyi uygun bulduk. Ekmekten para kazanmak çok mümkün değil fakat bu sosyal bir girişim olarak değer bulabilirdi. Çünkü toplumda bir ihtiyaca hitap ediyor. Bu ihtiyacın temel motivasyonu yardımseverlik. Fakat yardımseverliğin de şeffaf yapılması gerekiyor ki büyüyebilsin. Ekmekcell tam olarak buradaki tüm suistimal alanlarını dijitalleşmeyle çözüyor ve kapatıyor. Veren el ile alan el arasındaki aracıların işini rahatlatıyor. Fırınlardaki suistimal noktalarını kapatıyor. Fırınların birçoğu Ekmekcell uygulamasıyla tedirginlik yaşadıkları aracılık durumundaki vebali ortadan kaldırıyor. Temelde fırınlar askıda ekmek uygulamasında takip etmek için bir personel bulundurmak zorunda, bunu takip etmek çok zor. Bu durum Ekmekcell uygulamasıyla artık dijitalleşen ve şeffaf bir mekanizma haline geliyor” dedi.