İşte çalışma yöntemi! Çıkan yeni uygulamanın adı ekmekcell

Vakıf olarak sosyal sorumluluk için uygulamayı ele aldıklarını ifade eden İhsan Polat, “Ekmekten para kazanmak mümkün değil. Dijital teknolojilerle sadece işleri kolaylaştırıyoruz. Ekmekcell’in güzel bir tarafı da coğrafyadan, mekandan bağımsız insanların bağış yapmasını sağlayabiliyor olması. Örneğin ilk 2 bağışçımızdan birisi Fransa’dan, diğeri Belçika’dan oldu. Vatandaşlarımız yurtdışından memleketine ekmek gönderebiliyor. Ekmekcell uygulaması büyüdükçe bütün kasabalara kadar yayılmasını öngörüyoruz. Böylece bir gurbetçi Fransa’da evinde otururken memleketindeki ihtiyaç sahibine ekmek bağışlayabilecek. Bunu dijital bir ortamda şeffaf bir şekilde ekmeğin hedeflediği kişiye ulaştığından emin olarak yapacak. Ekmekcell uygulamasının merhem olduğu yaralardan bir tanesi de ihtiyaç sahibinin ekmeği alırken yaşadığı mahcubiyet duygusu, rencide olma duygusunu yok ediyor olması. Çünkü Ekmekcell kartını göstermeden herhangi bir müşteri gibi ekmeğini isteyip kasada okutup geçebildiği için ihtiyaç sahibinin rencide olması, aynı zamanda fırın sahibinin de ilgili kişiyi tanıma mecburiyeti ve vebalinin ortadan kaldırılmasıyla Ekmekcell yüzde 100 şeffaf bir mekanizma haline geliyor. Birçok yaraya da merhem oluyor” şeklinde konuştu. Ekmekcell Genel Müdürü Tevfik Serkan Gümüş ise, “Ekmekcell uygulamasında askıya bırakılan ekmekler fırınlara bırakmış olduğumuz özel cihazlara yükleniyor. Bu cihazı fırına bıraktığımız anda içindeki ekmek sayısına göre ihtiyaç sahipleri Ekmekcell dijital kartıyla alışveriş yapabiliyor. Bu dijital karta muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişiler belirlenip tanımlanıyor. Kart temassız bir şekilde kullanılarak 'askıda ekmek var mı' sorusunu iptal ederek direkt ihtiyaç sahibi ekmeğini alıp evine gidebilecek” diye konuştu.