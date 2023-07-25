İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Her gün Seyhamamı’na geldiği ifade eden Ahmet Çetinkayaoğlu, “Burada insanlara gerçekten faydası olan bir su var. Bu yüz, yüz elli yıllık bir su. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Buradaki yabancılar burayı pek bilmeyebilir. Bu su romatizma, eklem, bacak ağrısı gibi hastalıklara şifa” diye konuştu. Seyhamamı’na Kütahya’dan geldiğini belirten Fatih Sevimli, “İlk defa geldim buraya. En çok doğallığını beğendim. Burası dokunulmamış, ilk haliyle kalmış, her şeyi doğal otantik bir mekan. Bana buranın doğallığı çok güzel geldi. Vatandaşlara burayı kesinlikle öneriyorum. Yakın olanlar bu nimetten mutlaka istifade etsinler” ifadelerini kullandı.