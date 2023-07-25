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Yaşam
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İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

2023-07-25 10:48:37
İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Büyük İskender, Pers seferine giderken Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bu hamama girdi.

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Foto - İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan tarihi yapısını koruyarak günümüze kadar ulaşan Seyhamamı, misafirlerine şifa dağıtıyor. Pers seferine giderken bölgede konaklayan Büyük İskender'in Seyhamamı'na girdiği biliniyor.

#2
Foto - İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Seyhamamı Mahallesi'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi gelen hamam, Ankaralılardan ilgi görüyor. Ankara’ya 100 kilometre uzaklıkta olan Seyhamamı, tarihte Pers seferine çıkan Makedonya Kralı Büyük İskender'in bölgede konaklarken kullanması ve Haçlı Seferleri sırasında Alman orduları tarafından tekrar yaptırılması ile biliniyor. Tüyleri dökük bir kurdun hamamın bulunduğu alandaki çamurlara girmesinin ardından yeniden tüylerinin çıktığı efsanesi de halk arasında anlatılıyor. 44 derece suyun çıktığı yere inşa edilen hamam, içerisinde bulunan havuzda su ile dolu bir şekilde duruyor. Hamamın; romatizma, egzama, kireçlenme ve ağrı gibi birçok hastalığa iyi geldiği iddia ediliyor.

#3
Foto - İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Güvem Mahallesi sakinlerinden Beyler Dündar, Seyhamamı’nın çok değerli bir kaplıca olduğunu belirterek, “Romatizma, kireçlenme, egzama, ağrı. Her derde deva. Ağrıya, sızıya, yarıklara birebir yer. Öyle bir suyumuz var bizim. Bizim bu suyun üzerine yok” dedi. Dündar, Seyhamamı’na gelen misafirlerin mahallede konaklayabilecekleri pansiyonların da olduğunu söyledi.

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Foto - İşte Büyük İskender'in uğradığı hamam

Her gün Seyhamamı’na geldiği ifade eden Ahmet Çetinkayaoğlu, “Burada insanlara gerçekten faydası olan bir su var. Bu yüz, yüz elli yıllık bir su. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Buradaki yabancılar burayı pek bilmeyebilir. Bu su romatizma, eklem, bacak ağrısı gibi hastalıklara şifa” diye konuştu. Seyhamamı’na Kütahya’dan geldiğini belirten Fatih Sevimli, “İlk defa geldim buraya. En çok doğallığını beğendim. Burası dokunulmamış, ilk haliyle kalmış, her şeyi doğal otantik bir mekan. Bana buranın doğallığı çok güzel geldi. Vatandaşlara burayı kesinlikle öneriyorum. Yakın olanlar bu nimetten mutlaka istifade etsinler” ifadelerini kullandı.

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