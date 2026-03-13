İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.