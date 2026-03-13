  • İSTANBUL
Gündem
14
Yeniakit Publisher
İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Başkanı Trump'tan yine çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta içi G7 liderleriyle çevrim içi görüşmesinde muhataplarına "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söylediği öne sürüldü.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Amerikan Axios haber platformunun G7 ülkelerinin yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, 11 Mart'ta G7 liderleri arasındaki çevrim içi görüşmede İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Trump, liderlere "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" belirterek, ülkede teslim olma kararını verebilecek güce sahip hiçbir yetkilinin kalmadığını savundu.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Başkanı, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden kurtuldum. (Ülkede) Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslimiyeti ilan edebilecek kimse yok." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Görüşmede G7 liderleri, Trump'a "savaşı hızla sona erdirme" çağrısı yaparak, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Trump, liderlerin talebine yanıt olarak boğaz bölgesinde durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin bölgedeki faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

#7
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Trump'ın saldırıları sona erdirme hedefi ve zaman çizelgesi konusunda "belirsiz ve kararsız" davranması, görüşme sonrası bazı G7 liderlerinin "saldırıların kademeli bitirileceğini düşünmelerine" yol açtı.

#8
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Görüşmede "Ana sorun zamanlama." diyen Trump, saldırılara ilişkin son tarihi ise duyurmadı.

#9
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Başkanı, "ancak 5 yıl içinde İran'la başka bir savaştan kaçınmak için işin bitirilmesi gerektiğini" savundu.​​​​​​​

#10
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevrim içi görüşmede Trump'a "Rusya'nın savaşı istismar etmesine ve yaptırımlardan muafiyet almasına izin verilmemesi" uyarısını yaptı.

#11
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

Buna karşın görüşmeden saatler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, küresel enerji krizini görüşmek üzere Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

#12
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verildiğini bildirmişti.

#13
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Axios: Trump, G7 liderlerine 'İran'ın teslim olmak üzere olduğunu' söyledi

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.

Yorumlar

Orhan

Kesin gece kıçı açıkta kalmıştır
