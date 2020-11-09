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Sağlık
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İşte böbrekleri temizleyen en etkili gıdalar

2020-11-09 11:52:49
İşte böbrekleri temizleyen en etkili gıdalar

Böbreklerimiz bizi sağlıklı tutmak için her gün pek çok yaşamsal görev üstleniyor. Vücudumuzdaki atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmak için adeta bir filtre işlevi görüyorlar. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen böbrek hastalıklarına yakalanmamak için doğru beslenmek çok önemli. Birtakım besinler de bu konuda büyük destek sağlıyor.Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

#1
Foto - YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ- Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ- Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

#2
Foto - UYUYAMIYORSANIZ- Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

UYUYAMIYORSANIZ- Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

#3
Foto - CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA- Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA- Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

#4
Foto - SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ- Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir. Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ- Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir. Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.

#5
Foto - GÖZLERİNİZİN ETRAFINDA İNMEYEN ŞİŞLİK VARSA- Gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa bu bir böbrek rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi göz şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işaretidir.

GÖZLERİNİZİN ETRAFINDA İNMEYEN ŞİŞLİK VARSA- Gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa bu bir böbrek rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi göz şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işaretidir.

#6
Foto - AYAK BİLEKLERİNİZ ŞİŞİYORSA- Böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur.

AYAK BİLEKLERİNİZ ŞİŞİYORSA- Böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur.

#7
Foto - İŞTAHINIZ AZALDIYSA- Bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek rahatsızlığının da sonucudur.

İŞTAHINIZ AZALDIYSA- Bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek rahatsızlığının da sonucudur.

#8
Foto - KASLARINIZA KRAMP GİRİYORSA- Böbrek yetmezliği vücutta bulunan mineral ve sıvı dengesizliği böbrek işlevlerinin bozulmasının bir sonucudur. Kalsiyum ve fosfor düştüğünde kaslarda ağrı ve kramplar oluşur.

KASLARINIZA KRAMP GİRİYORSA- Böbrek yetmezliği vücutta bulunan mineral ve sıvı dengesizliği böbrek işlevlerinin bozulmasının bir sonucudur. Kalsiyum ve fosfor düştüğünde kaslarda ağrı ve kramplar oluşur.

#9
Foto - PEKİ BÖBREKLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Sizde tükettiğiniz besinlere dikkat ederek böbreklerinizi çeşitli hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. İşte böbreklere iyi gelen sağlıklı yiyecekler...ELMA: İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de bilinmektedir.

PEKİ BÖBREKLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Sizde tükettiğiniz besinlere dikkat ederek böbreklerinizi çeşitli hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. İşte böbreklere iyi gelen sağlıklı yiyecekler...ELMA: İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de bilinmektedir.

#10
Foto - AYRIK OTU: Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz ayrık otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizler.

AYRIK OTU: Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz ayrık otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizler.

#11
Foto - BAL KABAĞI: Böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizle

BAL KABAĞI: Böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizle

#12
Foto - MAYDANOZ: Vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür

MAYDANOZ: Vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür

#13
Foto - KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.

#14
Foto - MÜRDÜM ERİĞİ: Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.

MÜRDÜM ERİĞİ: Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.

#15
Foto - SOMON: Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.

SOMON: Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.

#16
Foto - PİRİNÇ: Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.

PİRİNÇ: Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.

#17
Foto - ADAÇAYI: Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren adaçayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir. İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önleyemeye yardımcı olur.

ADAÇAYI: Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren adaçayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir. İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önleyemeye yardımcı olur.

#18
Foto - SU: Su böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için günde birkaç litre tüketilmesi gerek su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar.

SU: Su böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için günde birkaç litre tüketilmesi gerek su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar.

#19
Foto - YOĞURT: Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri probiyotik olmaları açısından böbrek için önemlidir. İyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.

YOĞURT: Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri probiyotik olmaları açısından böbrek için önemlidir. İyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.

#20
Foto - KARPUZ: Karpuz diüretik özelliğiyle bilinir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözünmesini sağlar.

KARPUZ: Karpuz diüretik özelliğiyle bilinir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözünmesini sağlar.

#21
Foto - KUŞBURNU: Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekle

KUŞBURNU: Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekle

#22
Foto - SOYA PROTEİNİ: Yoğun olarak fosfor aldığımızda, bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yoruluyor, kimi zaman hasar görüyor. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur.

SOYA PROTEİNİ: Yoğun olarak fosfor aldığımızda, bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yoruluyor, kimi zaman hasar görüyor. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur.

#23
Foto - KARAHİNDİBA: İçeriğinde A, B kompleks, demir, çinko, potasyum ve C vitamini ve mineralleri bulunan ve böbrekler iyi gelen bitkilerden birisidir. Böbrek rahatsızlıkları, mide bozulmaları ve deri hastalıkları tedavisinde oldukça etkilidir. Ayrıca iştah açıcı özelliğinin yanı sıra safra kesesi ve karaciğerin işlevlerini yapmalarına destek olur. Böbreklerden su ve tuz atılımını sağlayarak böbrek sağlığını korur. Karahindiba kullanmadan önce ilaç kullananlar bu bitkiyi kullanmak için doktora danışmalıdır.

KARAHİNDİBA: İçeriğinde A, B kompleks, demir, çinko, potasyum ve C vitamini ve mineralleri bulunan ve böbrekler iyi gelen bitkilerden birisidir. Böbrek rahatsızlıkları, mide bozulmaları ve deri hastalıkları tedavisinde oldukça etkilidir. Ayrıca iştah açıcı özelliğinin yanı sıra safra kesesi ve karaciğerin işlevlerini yapmalarına destek olur. Böbreklerden su ve tuz atılımını sağlayarak böbrek sağlığını korur. Karahindiba kullanmadan önce ilaç kullananlar bu bitkiyi kullanmak için doktora danışmalıdır.

#24
Foto - Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.

Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.

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