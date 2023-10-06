İşte böbrek iltihabının 7 önemli belirtisi

Böbrek iltihaplanmasının pek çoğu önce alt idrar yollarında yani mesane veya üretrada başlar. Daha sonra enfeksiyon yukarıya doğru ilerleyerek böbrekte de enfeksiyon gelişir. Alt idrar yolları enfeksiyonunun bu aşamada tedavi edilmemesi sonucu enfeksiyon yukarıya yani böbreğe doğru ilerleyerek daha şiddetli bir tablonun gelişmesine yol açar. Böbrek iltihabında görülebilen belirtiler şöyledir; idrar yaparken yanma veya ağrı hissi, sık idrara gitme isteği, bulanık, kötü kokulu veya kanlı idrar, kasıklarda ve göbek altı bölgede ağrı, karında veya yanlarda (hastalanan böbrek tarafında) ağrı, bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve titreme.