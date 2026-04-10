İşte beslenme uzmanlarının evine sokmadığı 3 gıda! Sağlıklı etiketiyle satılıyorlar üstelik...
Birçoğumuzun sağlıklı diye her daim tükettiği bu besinler için korkutucu açıklamalar geldi.

"Sağlıklı" etiketiyle satılan pek çok gıda aslında vücudumuzda sinsi birer iltihap kaynağı olabilir. Beslenme uzmanlarının mutfaklarına asla yaklaştırmadığı, raflarda ise 'doğal' diye sunulan o 3 şaşırtıcı gıdayı mercek altına aldık. İşte beslenme uzmanlarının evine sokmadığı 3 gıda…

Market raflarında "az yağlı", "şekersiz" veya "bitkisel bazlı" sloganlarıyla gördüğümüz birçok ürün, aslında göründüğü kadar masum değil. Modern beslenme dünyasında "gizli iltihap yuvası" olarak tanımlanan bu gıdalar; kronik yorgunluktan eklem ağrılarına, sindirim sorunlarından cilt problemlerine kadar pek çok sorunun temelini oluşturuyor.

1. Market Rafındaki "Meyveli" Yoğurtlar Yoğurt dendiğinde akan sular durur, ancak meyveli olanlar tam bir şeker tuzağıdır. Gizli Tehlike: İçerisinde gerçek meyveden çok fruktoz şurubu, renklendirici ve kıvam artırıcı barındırır. Bu karışım, bağırsak florasını bozarak vücutta kronik enflamasyonu tetikler. Uzman Notu: "Yoğurdunuzu sade alın, meyveyi evde kendiniz doğrayın."

2. Bitkisel Bazlı "Margarin" ve Rafine Tohum Yağları "Bitkisel" kelimesi her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Kanola, mısır ve ayçiçek yağı gibi yüksek oranda rafine edilmiş yağlar, üretim sürecinde yüksek ısıya ve kimyasallara maruz kalır. Gizli Tehlike: Bu yağlar Omega-6 açısından çok zengindir. Vücuttaki Omega-3 ve Omega-6 dengesi bozulduğunda, hücrelerde iltihaplanma kaçınılmaz hale gelir. Uzman Notu: "Hücre zarınızı korumak için tek gerçek dostunuz soğuk sıkım zeytinyağıdır."

3. Glutensiz "Paketli" Atıştırmalıklar Glutensiz beslenmenin popülerleşmesiyle raflar doldu taştı, ancak bir ürünün glutensiz olması onun sağlıklı olduğunu kanıtlamaz. Gizli Tehlike: Glutenin yokluğunu telafi etmek için bu ürünlere daha fazla nişasta, şeker ve dolgu maddesi eklenir. Bu da kan şekerinin aniden yükselmesine (insülin direnci) ve vücutta oksidatif strese neden olur. Uzman Notu: "Glutensiz paketli bir bisküvi, geleneksel bir bisküviden daha fazla işlenmiş olabilir. İşlenmiş gıdadan kaçının."

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat
Dünya

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat

İran’ın “Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse ateşkesten çekilme” tehdidinin ardından terör devleti İsrail’den dikkat çeken bir hamle g..
Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı
Gündem

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Kocaeli’de 2017 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetindeki "aile meclisi" kararı ve kan donduran d..
Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu
Gündem

Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu

Belçika’da 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına sadece 3 bin başvuru yapıldı. 12 milyonluk nüfusa sahip ülke..
Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!
Dünya

Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!

Azerbaycan’da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmalar yeniden gündemde. Son dönemde bazı okullarda başörtülü öğrencilerin okula girişin..
Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi
Dünya

Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında ortaya atılan Jeffrey Epstein iddialarına cevap verdi.
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
