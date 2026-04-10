İşte beslenme uzmanlarının evine sokmadığı 3 gıda! Sağlıklı etiketiyle satılıyorlar üstelik...

3. Glutensiz "Paketli" Atıştırmalıklar Glutensiz beslenmenin popülerleşmesiyle raflar doldu taştı, ancak bir ürünün glutensiz olması onun sağlıklı olduğunu kanıtlamaz. Gizli Tehlike: Glutenin yokluğunu telafi etmek için bu ürünlere daha fazla nişasta, şeker ve dolgu maddesi eklenir. Bu da kan şekerinin aniden yükselmesine (insülin direnci) ve vücutta oksidatif strese neden olur. Uzman Notu: "Glutensiz paketli bir bisküvi, geleneksel bir bisküviden daha fazla işlenmiş olabilir. İşlenmiş gıdadan kaçının."