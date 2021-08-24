İşte baş ağrısını hafifleten 6 doğal ağrı kesici

Yaygın bir halk sağlığı sorunu olan ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilen baş ağrılarına karşı ağrı kesici ilaçlara etkili doğal alternatifleri derledik... Toplumun yarısından fazlası zaman zaman veya periyodik olarak baş ağrısı yaşıyor. Stres, beslenme ve hormonal değişiklikler genellikle can sıkıcı ağrı ataklarının sorumlusu olarak öne çıkıyor. Stresi azaltmak ve birkaç sağlıklı beslenme ipucunu akılda tutmak, baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabiliyor. Örneğin, belirli yiyecekleri yedikten sonra migren ataklarının olabileceği kanıtlanmıştır. Olası nedenlerden biri, bu gıdalarda kan damarlarını genişleten bir madde olan tiramin varlığıdır. Baş ağrısını tetikleyebilecek yaygın besinler arasında alkollü içecekler, kahve, fasulye, bezelye, soğan gibi bazı sebzeler, zeytin, avokado, narenciye, muz, incir, ceviz gibi bazı meyveler, çikolata ve bazı katkı maddeleri bulunur. Baş ağrısının başka bir nedeni, diamin oksidaz enziminin (DAO enzimi) aktivitesinde bir azalma olmasıdır. Bu enzim, diyetle alınan histamini metabolize eder, bu nedenle aktivitesindeki bir azalma vücuttaki histamin seviyelerini artırır ve bu, ağrının ortaya çıkmasına neden olabilir. Kadın hormonları, bu enzimin işleyişine müdahale ederek kadınları baş ağrısı ve migrene karşı daha savunmasız hale getirir. Her bir baş ağrısının farklı bir kaynağı vardır, bu nedenle doğal ağrı kesicilerden hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için baş ağrınızın nedenini bilmek önemlidir. İşte baş ağrısını hafifleten en etkili 7 doğal ağrı kesici: Baş ağrısına iyi gelen bitki denilince akla çoğu zaman ilk papatya gelir. Antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve yatıştırıcı etkisini içeriğindeki chamazulene ve bisabolol'e borçludur. Ayrıca damarları koruyan ve ağrı kesici etkisi olan flavonoidler ve kumarinler içerir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran maddeler de sağlar. Önleyici bir önlem olarak günde 2 veya 3 papatya çayı (bardak başına 5 veya 6 çiçek ile hazırlayın) veya günde 100 ila 200 mg arasında ekstrakt alabilirsiniz.