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Sağlık
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İşte baş ağrısını hafifleten 6 doğal ağrı kesici

2021-08-24 14:33:31
İşte baş ağrısını hafifleten 6 doğal ağrı kesici

Yaygın bir halk sağlığı sorunu olan ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilen baş ağrılarına karşı ağrı kesici ilaçlara etkili doğal alternatifleri derledik... Toplumun yarısından fazlası zaman zaman veya periyodik olarak baş ağrısı yaşıyor. Stres, beslenme ve hormonal değişiklikler genellikle can sıkıcı ağrı ataklarının sorumlusu olarak öne çıkıyor. Stresi azaltmak ve birkaç sağlıklı beslenme ipucunu akılda tutmak, baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabiliyor. Örneğin, belirli yiyecekleri yedikten sonra migren ataklarının olabileceği kanıtlanmıştır. Olası nedenlerden biri, bu gıdalarda kan damarlarını genişleten bir madde olan tiramin varlığıdır. Baş ağrısını tetikleyebilecek yaygın besinler arasında alkollü içecekler, kahve, fasulye, bezelye, soğan gibi bazı sebzeler, zeytin, avokado, narenciye, muz, incir, ceviz gibi bazı meyveler, çikolata ve bazı katkı maddeleri bulunur. Baş ağrısının başka bir nedeni, diamin oksidaz enziminin (DAO enzimi) aktivitesinde bir azalma olmasıdır. Bu enzim, diyetle alınan histamini metabolize eder, bu nedenle aktivitesindeki bir azalma vücuttaki histamin seviyelerini artırır ve bu, ağrının ortaya çıkmasına neden olabilir. Kadın hormonları, bu enzimin işleyişine müdahale ederek kadınları baş ağrısı ve migrene karşı daha savunmasız hale getirir. Her bir baş ağrısının farklı bir kaynağı vardır, bu nedenle doğal ağrı kesicilerden hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için baş ağrınızın nedenini bilmek önemlidir. İşte baş ağrısını hafifleten en etkili 7 doğal ağrı kesici: Baş ağrısına iyi gelen bitki denilince akla çoğu zaman ilk papatya gelir. Antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve yatıştırıcı etkisini içeriğindeki chamazulene ve bisabolol'e borçludur. Ayrıca damarları koruyan ve ağrı kesici etkisi olan flavonoidler ve kumarinler içerir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran maddeler de sağlar. Önleyici bir önlem olarak günde 2 veya 3 papatya çayı (bardak başına 5 veya 6 çiçek ile hazırlayın) veya günde 100 ila 200 mg arasında ekstrakt alabilirsiniz.

#1
Foto - Lavanta, gerilim tipi baş ağrıları için etkilidir. Bileşiminde linalool, kafur ve sineolün yanı sıra rosmarinik asit, flavonoidler, fitosteroller ve tanenler açısından zengin bir uçucu yağ bulunur. Onlar sayesinde, yatıştırıcı ve antiinflamatuar bir bitki olarak faydalarının yanı sıra sindirim, antibakteriyel, idrar söktürücü, antiseptik ve iyileştiricidir. 2 damla lavanta uçuğu yağı ile parmaklara, şakaklara, göz çukurlarına, boyun ve kulakların arkasında masaj yapın.

Lavanta, gerilim tipi baş ağrıları için etkilidir. Bileşiminde linalool, kafur ve sineolün yanı sıra rosmarinik asit, flavonoidler, fitosteroller ve tanenler açısından zengin bir uçucu yağ bulunur. Onlar sayesinde, yatıştırıcı ve antiinflamatuar bir bitki olarak faydalarının yanı sıra sindirim, antibakteriyel, idrar söktürücü, antiseptik ve iyileştiricidir. 2 damla lavanta uçuğu yağı ile parmaklara, şakaklara, göz çukurlarına, boyun ve kulakların arkasında masaj yapın.

#2
Foto - Nane çayı, sindirim sisteminden kaynaklanan baş ağrılarında etkilidir. Nanenin içinde bulunan mentol ayrıca bir ağrı kesicidir, nane esansiyel yağını solumak kan akışını düzenlemeye yardımcı olur ve bu da ağrıyı azaltır. Nane bir uçucu yağ olarak kullanılabilir; şakaklara, göz çukurlarına, boyun ve kulakların arkasına masaj yapılabilir. Ayrıca çay olarak hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

Nane çayı, sindirim sisteminden kaynaklanan baş ağrılarında etkilidir. Nanenin içinde bulunan mentol ayrıca bir ağrı kesicidir, nane esansiyel yağını solumak kan akışını düzenlemeye yardımcı olur ve bu da ağrıyı azaltır. Nane bir uçucu yağ olarak kullanılabilir; şakaklara, göz çukurlarına, boyun ve kulakların arkasına masaj yapılabilir. Ayrıca çay olarak hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

#3
Foto - Eğer baş ağrınız sinir gerginliği nedeniyle oluştuysa, en uygun şey ıhlamur veya çarkıfelek çayı almaktır. Hafif antispazmodik (spazm giderici) ve anksiyolitik (anksiyete giderici) etkiye sahiptir. Çayı hazırlamak için yeterli yaprakları bir bardak suda iki dakika kadar kaynatın.

Eğer baş ağrınız sinir gerginliği nedeniyle oluştuysa, en uygun şey ıhlamur veya çarkıfelek çayı almaktır. Hafif antispazmodik (spazm giderici) ve anksiyolitik (anksiyete giderici) etkiye sahiptir. Çayı hazırlamak için yeterli yaprakları bir bardak suda iki dakika kadar kaynatın.

#4
Foto - Ak söğüt kabuğunun özü veya kaynatılması her türlü ağrıyı giderici özelliğiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda bir antispazmodik, ateş düşürücü ve sindirim iyileştiricidir. Kabuk özü almayı seçerseniz, doz günlük 120 ila 240 mg salisindir. Çay olarak almayı seçerseniz, fincan başına 3 ila 5 gr kullanın.

Ak söğüt kabuğunun özü veya kaynatılması her türlü ağrıyı giderici özelliğiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda bir antispazmodik, ateş düşürücü ve sindirim iyileştiricidir. Kabuk özü almayı seçerseniz, doz günlük 120 ila 240 mg salisindir. Çay olarak almayı seçerseniz, fincan başına 3 ila 5 gr kullanın.

#5
Foto - Sadece ağrı giderici bitkiler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olmaz. Ayrıca B2 vitamini gibi vitamin ve mineral takviyeleri de kullanabilirsiniz. Aşırı zihinsel efor, baş ağrılarına neden olabilir ve B2 vitamini beyin metabolizmasının anahtarıdır. Tüm B vitaminleri ile takviye olarak günde 400 mg önerilir. Gıdalardan da alabilirsiniz; B2 vitamini açısından zengin besinler arasında örneğin ıspanak veya su teresi gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Magnezyum da baş ağrıları için iyi bir doğal çare olabilir. Birçok faydası arasında, kasları gevşetmek de vardır. Kas gevşetici etkisiyle migreni veya baş ağrılarını yatıştırabilir. Eğer bir takviye alıyorsanız günde 300 ila 600 mg dozlarda önerilir. Fındık ve kaju gibi kuru yemişlerde de bol miktarda bulunur. Unutmayın; besin takviyeleri hiçbir zaman besinlerin yerini alamaz. Hiçbir besin takviyesinin, besinlerden alınanlar gibi etki yapmayacağını hatırlamak önemlidir.

Sadece ağrı giderici bitkiler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olmaz. Ayrıca B2 vitamini gibi vitamin ve mineral takviyeleri de kullanabilirsiniz. Aşırı zihinsel efor, baş ağrılarına neden olabilir ve B2 vitamini beyin metabolizmasının anahtarıdır. Tüm B vitaminleri ile takviye olarak günde 400 mg önerilir. Gıdalardan da alabilirsiniz; B2 vitamini açısından zengin besinler arasında örneğin ıspanak veya su teresi gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Magnezyum da baş ağrıları için iyi bir doğal çare olabilir. Birçok faydası arasında, kasları gevşetmek de vardır. Kas gevşetici etkisiyle migreni veya baş ağrılarını yatıştırabilir. Eğer bir takviye alıyorsanız günde 300 ila 600 mg dozlarda önerilir. Fındık ve kaju gibi kuru yemişlerde de bol miktarda bulunur. Unutmayın; besin takviyeleri hiçbir zaman besinlerin yerini alamaz. Hiçbir besin takviyesinin, besinlerden alınanlar gibi etki yapmayacağını hatırlamak önemlidir.

#6
Foto - Basit bir baş ağrısını migrenden ayırmanın anahtarı nerede olduğuna, ne zaman tetiklendiğine ve başka semptomların ortaya çıkıp çıkmadığına bakmaktır. Baş ağrısı kafatasının arkasında kalıcı ve baskıcı bir ağrı ile karakterizedir, ancak alında da hissedilebilir veya başın etrafını sarabilir. Gün boyunca kötüleşir ve yarım saatten bir haftaya kadar sürebilir. Birden fazla faktör tarafından tetiklenebilir: stres, adet döngüsü, sorunlu bir safra kesesi, yüksek tansiyon, soğuk algınlığı, göz yorgunluğu, kötü duruş veya kötü çene uyumu. Migren ise başın bir tarafında birkaç saat ile üç gün arasında, istirahatle düzelen yoğun ve zonklayıcı bir ağrıyla ortaya çıkar. Genellikle kalıtsal bir faktör vardır ve belirli yiyecekler veya ilaçlar, hava değişiklikleri ve stres tarafından tetiklenebilir.

Basit bir baş ağrısını migrenden ayırmanın anahtarı nerede olduğuna, ne zaman tetiklendiğine ve başka semptomların ortaya çıkıp çıkmadığına bakmaktır. Baş ağrısı kafatasının arkasında kalıcı ve baskıcı bir ağrı ile karakterizedir, ancak alında da hissedilebilir veya başın etrafını sarabilir. Gün boyunca kötüleşir ve yarım saatten bir haftaya kadar sürebilir. Birden fazla faktör tarafından tetiklenebilir: stres, adet döngüsü, sorunlu bir safra kesesi, yüksek tansiyon, soğuk algınlığı, göz yorgunluğu, kötü duruş veya kötü çene uyumu. Migren ise başın bir tarafında birkaç saat ile üç gün arasında, istirahatle düzelen yoğun ve zonklayıcı bir ağrıyla ortaya çıkar. Genellikle kalıtsal bir faktör vardır ve belirli yiyecekler veya ilaçlar, hava değişiklikleri ve stres tarafından tetiklenebilir.

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